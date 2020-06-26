Сергей Ковалец выделил в игре против Волыни дебют молодых одесситов

Главный тренер одесского "Черноморца" Сергей Ковалец во флэш-интервью для телеканала Футбол после матча 20-го тура Первой лиги с "Волынью" (5:2) рассказал о ходе встречи.

Мы в начале пропустили мяч. Но очень важно, что игроки не стушевались и играли так, как мы договаривались. На своем стадионе. Очень важно, что мы выдержали давление, динамику игры.