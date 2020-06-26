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Сергей Ковалец выделил в игре против Волыни дебют молодых одесситов

Первая лига
(2 голосов)

Разгром в первом же матче

Сергей Ковалец выделил в игре против Волыни дебют молодых одесситов
Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Сергей Ковалец во флэш-интервью для телеканала Футбол после матча 20-го тура Первой лиги с "Волынью" (5:2) рассказал о ходе встречи.

Мы в начале пропустили мяч. Но очень важно, что игроки не стушевались и играли так, как мы договаривались. На своем стадионе. Очень важно, что мы выдержали давление, динамику игры.

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Приятно, что у нас - дебютная победа. Петр Долгов - 20-летний дебютант, Максим Брагарь - 17 лет. Много как раз молодых одесситов играло. У них дебют и я поздравляю их с победой.

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В статье: Сергей Ковалец Волынь (Луцк) Первая лига Черноморец (Одесса)
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
26.06.2020 в 09:19
молодцы главное скорость и не стоять на поле всё время двигаться раскрываться и чаще бить по воротам
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0
-1
buickball (Novostroy)
26.06.2020 в 09:46
Це ваша перша і остання перемога, з Ковальцем у вас майбутнього немає.
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