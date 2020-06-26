Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Ковалец выделил в игре против Волыни дебют молодых одесситов
Разгром в первом же матче
Главный тренер одесского "Черноморца" Сергей Ковалец во флэш-интервью для телеканала Футбол после матча 20-го тура Первой лиги с "Волынью" (5:2) рассказал о ходе встречи.
Мы в начале пропустили мяч. Но очень важно, что игроки не стушевались и играли так, как мы договаривались. На своем стадионе. Очень важно, что мы выдержали давление, динамику игры.
Приятно, что у нас - дебютная победа. Петр Долгов - 20-летний дебютант, Максим Брагарь - 17 лет. Много как раз молодых одесситов играло. У них дебют и я поздравляю их с победой.