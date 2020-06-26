Тренер Волыни назвал причину досадного поражения от Черноморца

Павел Котовенко, тренер "Волыни", который заменял Андрея Тлумака в выездном матче 20 тура Первой лиги с "Черноморцем" (2:5), прокомментировал телеканалу Футбол игру своей команды.

Проигрывать ...не очень приятно. Первый тайм выдался неплохим, равная борьба была.