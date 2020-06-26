Первая лига
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Тренер Волыни назвал причину досадного поражения от Черноморца
Аутсайдер и лидер поменялись местами
Павел Котовенко, тренер "Волыни", который заменял Андрея Тлумака в выездном матче 20 тура Первой лиги с "Черноморцем" (2:5), прокомментировал телеканалу Футбол игру своей команды.
Проигрывать ...не очень приятно. Первый тайм выдался неплохим, равная борьба была.
Во втором все сломало удаление в старте. Нам стало трудно. Скоростные игроки соперника вполне этим воспользовались. Мы пропустили, удаление - это сыграло ключевую роль в матче.
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Источник:Футбол News
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