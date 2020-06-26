  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Волыни назвал причину досадного поражения от Черноморца
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Волыни назвал причину досадного поражения от Черноморца

Первая лига
(2 голосов)

Аутсайдер и лидер поменялись местами

Тренер Волыни назвал причину досадного поражения от Черноморца
Новина українською

Павел Котовенко, тренер "Волыни", который заменял Андрея Тлумака в выездном матче 20 тура Первой лиги с "Черноморцем" (2:5), прокомментировал телеканалу Футбол игру своей команды.

Проигрывать ...не очень приятно. Первый тайм выдался неплохим, равная борьба была.

Читайте такжеОтвет Ковальца. Черноморец - Волынь 5:2. Обзор матча, видео голов

Во втором все сломало удаление в старте. Нам стало трудно. Скоростные игроки соперника вполне этим воспользовались. Мы пропустили, удаление - это сыграло ключевую роль в матче.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Черноморец (Одесса) Павел Котовенко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...