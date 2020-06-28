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Волынь провела повторный тест на COVID-19. Новых случаев нет, в клубе - один инфицированный

Первая лига
(2 голосов)

Команда готовится к матчу с "Оболонь-Бровар"

Волынь провела повторный тест на COVID-19. Новых случаев нет, в клубе - один инфицированный
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После матча Первой лиги против "Черноморца" в ФК "Волынь" было проведено повторное ПЦР-тестирование футболистов, тренеров и персонала на наличие коронавируса.

По результатам теста в клубе обнаружен один положительный случай у работника клуба. Среди футболистов и тренерского штаба новых случаев заражения не обнаружено.

Официальный сайт "Волыни" сообщает о том, что команда готовится в штатном режиме до матча против "Оболони Бровар", который состоится 30 июня.

"Напомним, что перед поединком "Волыни" против "Черноморца" среди результатов второго тестирования было выявлено два случая заражения коронавирусом. С 23 июня оба зараженных находятся на самоизоляции по медицинским требованиям.

Желаем скорейшего выздоровления зараженным, а также крепкого здоровья всем, чтобы пандемия, которая поставила "на паузу" весь мир, наконец закончилась!

Также призываем всех к соблюдению правил карантина, санитарно-гигиечничних и медицинских требований, ведь многие уже успели убедиться, что это не фейк и не шутки ... Здоровье всем!", - говорится в официальном сообщении клуба.

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В статье: Волынь (Луцк) коронавирус
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Источник:
ФК "Волынь"
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