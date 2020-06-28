Волынь провела повторный тест на COVID-19. Новых случаев нет, в клубе - один инфицированный

После матча Первой лиги против "Черноморца" в ФК "Волынь" было проведено повторное ПЦР-тестирование футболистов, тренеров и персонала на наличие коронавируса.

По результатам теста в клубе обнаружен один положительный случай у работника клуба. Среди футболистов и тренерского штаба новых случаев заражения не обнаружено.

Официальный сайт "Волыни" сообщает о том, что команда готовится в штатном режиме до матча против "Оболони Бровар", который состоится 30 июня.