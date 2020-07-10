Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чижевский: 600 тысяч от Смалийчука? На Агробизнес с такими предложениями никто не выходил
Агробизнес идет своим путем
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал слова совладельца "Карпат" Олега Смалийчука о том, что он заплатит 600 тысяч гривен той команде, которая обыграет "Рух". В минувшем туре "Агробизнес" обыграл львовскую команду со счетом 3:2.
"Приятно, что неудачное начало матча с "Рухом" не выбило нашу команду из колеи. У нас была ротация состава, не было сыгранности, поэтому пропустили. Но потом с середины первого тайма перехватили инциативу, хорошо провели второй тайм и в итоге выиграли матч, полностью переиграв соперника.
Мы по сообщениям в прессе в курсе разговоров, что Олег Смалийчук обещал 600 тысяч гривен команде, которая обыграет "Рух". На нас с такими предложениями никто не выходил.
У нас есть свои задачи на чемпионат – попасть в тройку призеров, поэтому на нас такие сообщения в СМИ никак не влияли. У нас свой путь, и мы хотим его преодолеть", – отметил Чижевский.
Новости по теме
- 19:36 Украинские Смалийчук: Я не олигарх и не собираюсь финансировать Карпаты из своего кармана
- 17:19 Украинские Смалийчук дает клубам Первой лиги 500 тысяч гривен за победу над Рухом. Видеодоказательства Козловского и Кополовца
- 11:18 Украинские Комитет этики УАФ открыл дело против совладельца Карпат - СМИ