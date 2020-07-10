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Чижевский: 600 тысяч от Смалийчука? На Агробизнес с такими предложениями никто не выходил

Первая лига
(1 голосов)

Агробизнес идет своим путем

Чижевский: 600 тысяч от Смалийчука? На Агробизнес с такими предложениями никто не выходил
Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал слова совладельца "Карпат" Олега Смалийчука о том, что он заплатит 600 тысяч гривен той команде, которая обыграет "Рух". В минувшем туре "Агробизнес" обыграл львовскую команду со счетом 3:2.

"Приятно, что неудачное начало матча с "Рухом" не выбило нашу команду из колеи. У нас была ротация состава, не было сыгранности, поэтому пропустили. Но потом с середины первого тайма перехватили инциативу, хорошо провели второй тайм и в итоге выиграли матч, полностью переиграв соперника.

Мы по сообщениям в прессе в курсе разговоров, что Олег Смалийчук обещал 600 тысяч гривен команде, которая обыграет "Рух". На нас с такими предложениями никто не выходил.

У нас есть свои задачи на чемпионат – попасть в тройку призеров, поэтому на нас такие сообщения в СМИ никак не влияли. У нас свой путь, и мы хотим его преодолеть", – отметил Чижевский.

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Агробизнес (Волочиск) Олег Смалийчук
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