Первая лига
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Прикарпатье - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция
Встреча соседей по таблице
Болельщики "Прикарпатья" заждались побед - клуб из западной Украины провел несколько неплохих матчей осенью, но после уже семь игр не набирал три пункта. Возможно против "Кремня", который в основном хорошо играет дома, они провервут свою серию.
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Первая Лига, 23-й тур
"Прикарпатье" 17:00 "Кремень"
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