Прикарпатье - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция

Болельщики "Прикарпатья" заждались побед - клуб из западной Украины провел несколько неплохих матчей осенью, но после уже семь игр не набирал три пункта. Возможно против "Кремня", который в основном хорошо играет дома, они провервут свою серию.

Первая Лига, 23-й тур

"Прикарпатье" 17:00 "Кремень"