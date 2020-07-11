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Прикарпатье - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Встреча соседей по таблице

Прикарпатье - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Болельщики "Прикарпатья" заждались побед - клуб из западной Украины провел несколько неплохих матчей осенью, но после уже семь игр не набирал три пункта. Возможно против "Кремня", который в основном хорошо играет дома, они провервут свою серию.

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Первая Лига, 23-й тур
"Прикарпатье" 17:00 "Кремень"

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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