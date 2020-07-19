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Первая лига. Минай - Металлург З 2:1. Давили, давили и продавили

Первая лига
(1 голосов)

Стратегия гостей не сработала, защита пала

Первая лига. Минай - Металлург З 2:1. Давили, давили и продавили
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая лига. 24-й тур
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Роман Блавацкий (Львов)

"Минай" – "Металлург" (Запорожья) 2:1
Голы: Анатолий Нуриев 69 (пен), Анатолий Нуриев 83 – Эдуард Сарапий 89 (пен.)

"Минай": Андрий Попович – Максим Жичиков (Богдан Орынчак 77), Петр Стасюк, Роман Никитюк, Олег Допилка – Игорь Вагин, Александр Глагола (Владислав Мыкуляк 88), Анатолий Нуриев – Василий Пиняшко (Михаил Кополовец 80), Даниил Кныш (Сергей Машталер 64), Артур Карноза (Рустам Ахмедзадзе 85)

"Металлург": Богдан Петриченко – Владислав Кравченко (Георгий Ковальский 70), Эдуард Сарапий, Эвгений Сухина, Тимофей Сухар – Егор Шалфеев, Евгений Трояновский, Никита Лапко (Алексей Щебетун 46), Богдан Могильный (Даниил Сидоренко 63) – Святослав Шевчук (Даниило Чалых 57), Алексей Сидоров (Юрий Сачко 80)

Предупреждения: Святослав Шевчук 18, Алексей Сидоров 24

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В статье: Первая лига ФК Минай ГФК Металлург (Запорожье)
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