Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Минай - Металлург З 2:1. Давили, давили и продавили
Стратегия гостей не сработала, защита пала
Первая лига. 24-й тур
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Роман Блавацкий (Львов)
"Минай" – "Металлург" (Запорожья) 2:1
Голы: Анатолий Нуриев 69 (пен), Анатолий Нуриев 83 – Эдуард Сарапий 89 (пен.)
"Минай": Андрий Попович – Максим Жичиков (Богдан Орынчак 77), Петр Стасюк, Роман Никитюк, Олег Допилка – Игорь Вагин, Александр Глагола (Владислав Мыкуляк 88), Анатолий Нуриев – Василий Пиняшко (Михаил Кополовец 80), Даниил Кныш (Сергей Машталер 64), Артур Карноза (Рустам Ахмедзадзе 85)
"Металлург": Богдан Петриченко – Владислав Кравченко (Георгий Ковальский 70), Эдуард Сарапий, Эвгений Сухина, Тимофей Сухар – Егор Шалфеев, Евгений Трояновский, Никита Лапко (Алексей Щебетун 46), Богдан Могильный (Даниил Сидоренко 63) – Святослав Шевчук (Даниило Чалых 57), Алексей Сидоров (Юрий Сачко 80)
Предупреждения: Святослав Шевчук 18, Алексей Сидоров 24