  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Изменения в турнирной таблице Первой лиги, Металлист 1925 - уже на 7 позиции
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Изменения в турнирной таблице Первой лиги, Металлист 1925 - уже на 7 позиции

Первая лига
(1 голосов)

Анонс программы

Изменения в турнирной таблице Первой лиги, Металлист 1925 - уже на 7 позиции
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". 20 июля в 19:20 на телеканале XSPORT разберет матче 25 тура, прошедшие в уик-энд и расскажет о самом интересном в туре.

Экспертом выступит экс-тренер ряда команд Павел Кикоть.

Читайте такжеЧерноморец - Кремень 5:0. Обзор матча, видео голов

В выпуске:

  • "Ингулец" закрепляется на первом месте, "Волынь" - уже третья;
  • "Минай" не остановить, "Агробизнес" упускает победу;
  • Разгром в Одессе, "Металлист 1925" уже 7-й.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Украина футбольная Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
20.07.2020 в 10:14
За втраченими М-25 і був 7-м. Це буде результат навіть гірший за минулорічний.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...