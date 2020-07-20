Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Изменения в турнирной таблице Первой лиги, Металлист 1925 - уже на 7 позиции
Анонс программы
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". 20 июля в 19:20 на телеканале XSPORT разберет матче 25 тура, прошедшие в уик-энд и расскажет о самом интересном в туре.
Экспертом выступит экс-тренер ряда команд Павел Кикоть.
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В выпуске:
- "Ингулец" закрепляется на первом месте, "Волынь" - уже третья;
- "Минай" не остановить, "Агробизнес" упускает победу;
- Разгром в Одессе, "Металлист 1925" уже 7-й.
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Источник:ПФЛ
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Acsakal (Kharkov)
20.07.2020 в 10:14
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