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КДК УАФ наказал президента Ингульца 100 000 грн штрафа и предупредил спортдира ПФЛ

Первая лига
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За высказывания обоих

КДК УАФ наказал президента Ингульца 100 000 грн штрафа и предупредил спортдира ПФЛ
Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ относительно некорректных высказываний президента ФК "Ингулец" (Петрово) Александра Поворознюка в адрес ПФЛ, ФК "Рух" (Львов), "Агробизнес" (Волочиск), "Минай" и "Волынь" (Луцк).

Согласно заключению Комитета в действиях президента "Ингульца" были выявлены нарушения Кодекса этики и честной игры, проявившиеся, в частности, в уничижительных действиях, обидах, унижении чести и достоинства субъектов футбола, проявлении неуважения к соперникам и причинении вреда имиджу УАФ и украинского футбола в целом.

По результатам рассмотрения КДК УАФ принял решение применить к президенту "Ингульца" финансовый штраф в размере 100 000 грн.

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Нарушение Комитета по этике и честной игры УАФ зафиксировал и в действиях спортивного директора ПФЛ Евгения Мороза. Речь идет о предоставлении СМИ комментариев, которые ставят под сомнение правомерность принятых футбольными органами решений.

Поскольку такие действия наносят ущерб имиджу УАФ и украинского футбола в целом, КДК УАФ по итогам рассмотрения вопроса принял решение применить к спортивного директора ПФЛ Мороза санкцию в виде предупреждения и обязать его в дальнейшем воздерживаться от высказываний, которые могут быть расценены как такие, что нарушают Кодекс этики и честной игры УАФ.

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В статье: ПФЛ Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк КДК УАФ Евгений Мороз
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Источник:
УАФ

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