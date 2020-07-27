  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлург - Черкащина 1:1. Обзор матча, видео голов
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлург - Черкащина 1:1. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)

Аутсайдеры лучшего среды себя искали, но не нашли

Металлург - Черкащина 1:1. Обзор матча, видео голов
Новина українською

Две последние команды Первой лиги по итогам перенесенного матча 23 тура сделали совсем мизерный шаг вперед - в 1 очко каждая.

Если "Черкащина" заранее потеряла все шансы на то, чтобы покинуть зону вылета, то у запорожской есть хотя бы теоретические. И она обязана была побеждать, тем более последнюю в рейтинге команду. Но с "Черкащиной" не справилась.

Читайте такжеПервая лига. Черкащина была лучше, но довольствовалась ничьей с Металлургом

А вот для "салатовые" к этому матчу оставались единственной командой Первой лиги, которая вообще не набирала очков после рестарта. Теперь "лед тронулся" и для черкащан.

Первая лига, 23 тур (перенесенный матч)

Металлург - Черкащина 1:1 (1:1)

Голы: Сачко (34) - Малей (28)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Металлург (Запорожье) Черкащина (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...