Металлург - Черкащина 1:1. Обзор матча, видео голов

Две последние команды Первой лиги по итогам перенесенного матча 23 тура сделали совсем мизерный шаг вперед - в 1 очко каждая.

Если "Черкащина" заранее потеряла все шансы на то, чтобы покинуть зону вылета, то у запорожской есть хотя бы теоретические. И она обязана была побеждать, тем более последнюю в рейтинге команду. Но с "Черкащиной" не справилась.

А вот для "салатовые" к этому матчу оставались единственной командой Первой лиги, которая вообще не набирала очков после рестарта. Теперь "лед тронулся" и для черкащан.

Первая лига, 23 тур (перенесенный матч)

Металлург - Черкащина 1:1 (1:1)

Голы: Сачко (34) - Малей (28)