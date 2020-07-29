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Николаев - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Харьковской команде будет сложно добыть победу в Николаеве.
Подопечные Хруслова приехали в Николаев еще накануне утром. Тем не менее, им традиционно непросто играть против местной команды.
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