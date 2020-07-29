Первая лига. Минай - Горняк-Спорт 1:0. Сомнительная месть, но важные очки

Судя по двум замен, выполненным Василием Кобиным еще до перерыва, тренера "Миная" не устраивала игра его команды в матче против "Горняк-Спорта". Закарпатцы владели инициативой, но остроты создавали мало. И это беспокоило тренера, так как "Горняк-Спорту" "Минай" проиграл в первом круге, поэтому желал не просто победы. Желал мести, читай – победы уверенной и безальтернативной.

А почти весь первый тайм "Минай" безрезультатно кружил вокруг ворот соперника как хищник возле норки потенциальной добычи. Норка была узкая – оборона плотная. Удар Ткачука, удар Оринчака, удар Жичикова, две попытки Пиняшко, заблокированный удар Нуриева, сорванный из-за офсайда выход капитана на ворота. Практически – все. Гости ответили ударом по воротам Поповича в начале первого тайма, но в основном думали только об обороне. Так игра и продолжалась, пока в ход не пошли замены.

Нельзя связывать успех минайцев (забитый гол) непосредственно с коррективами, внесенными Василием Кобиным с тренерского мостика. Но как раз после тренерских решений "Минай" организовал позиционное наступление левым флангом. Стасюк подал, мяч попал в грудь Суханову и улетел к Чепелюку. Тот неудобно вернул партнеру, поэтому с собственной штрафной Суханов выбивал куда попало. Выбил на ногу Пиняшко. Василий ударом с правой "закрутил" мяч в дальний угол. Трудовой гол, трудовое преимущество.

Однако очень быстро это преимущество во втором тайме могло растаять. "Горняк-Спорт" начал вторую 45-минутку мощно и едва не забил усилиями Лозового и Герасимца. Едва – это поправка на точность. Оба не попали по воротам совсем немного.

Лишь ближе к середине тайма "Минай" успокоил игру возле своих ворот, хотя контратаки от соперника все еще проходили. Но уже и закарпатцы создавали моменты усилиями Пиняшко, Ахмедзаде, Кныша и Стасюка. Для участников поединка и болельщиков команд это был нервный матч, для нейтральных зрителей – интересная "заруба".

В принципе, Стасюк мог закрывать игру еще в первой половине второго тайма. А если не он – то Шпак в районе 70-й минуты. Шансы были супер-удобные, однако минайцы решили щекотать Кобину нервы до конца. Хотя когда Кныш попал в штангу, тренер "Миная" не мог не прокручивать в голове постулат "не забиваешь ты – забивают тебе".

Момент для кармы был у Алексея Бойко, но акцентировано пробить тот не сумел. А на компенсированных минутах он же затолкал мяч в сетку, но с нарушением правил против Поповича. Так, по крайней мере, рассудил арбитр. Уже был финальный отрезок матча, поэтому "Минай" ухватился за результат когтями. Нуриев даже мог удвоить преимущество, но хозяева довольствовались минимальным преимуществом.

Месть получилась такой себе, но три очка – полноценные. И эти три очка могут стать серьезной опорой "Миная" на пути к УПЛ. Закарпатцы – в лидерах, до конца чемпионата – три тура.

Первая лига. 27-й тур

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

"Минай" - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) 1:0

Гол: Василий Пиняшко 43

"Минай": Андрей Попович - Олег Допилка (Роман Никитюк 66), Максим Жичиков, Александр Маткобожик, Петр Статюк - Андрей Ткачук, Даниил Кныш (Игорь Вагин 74), Артур Карноза (Алексей Шпак 42) - Богдан Оринчак (Рустам Ахмедзаде 41) Анатолий Нуриев, Василий Пиняшко (Михаил Кополовец 82)

"Горняк-Спорт": Антон Ситников - Сергей Суханов (Илья Малышкин 79), Богдан Векляк, Даниил Карась, Владимир Шопин - Евгений Лозовой, Александр Чепелюк (Егор Твердохлиб 72) - Юрий Батюшин (Андрей Сорокин 89), Виктор Хомченко (Владимир Корольков 90+1), Сергей Герасимец (Алексей Бойко 70) - Илья Чередниченко

Предупреждения: Богдан Оринчак 26, Максим Жичиков 30, Василий Пиняшко 68, Рустам Ахменадзе 85 - Александр Чепелюк 62, Илья Чередниченко 78