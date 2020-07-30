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Николаев - Металлист 1925 3:2. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)

Хет-трик Яворского и роковая поражение харьковчан

Николаев - Металлист 1925 3:2. Обзор матча, видео голов
Новина українською

Это поражение означает, что "Металлист 1925" скорее всего в УПЛ следующего сезона не увидим. Сейчас команда занимает 6 позицию в турнирной таблице за три тура до окончания чемпионата и отстает от 3 позиции на 6 пунктов. Тем более "желто-синих" может обойти "Оболонь-Бровар", ведь киевляне свой матч 27 тура сыграют сегодня.

Для "Николаева" победа особого турнирного значения не имела - разве что команда Ильи Близнюка, которая занимает 11-ю позицию, может попасть в десятку, если сумеет подвинуть "Черноморец".

Первая лига, 27 тур

Николаев - Металлист 1925 3:2 (1:1)

Голы: Яворский (12, 51, 72) - Поспелов (42), Лукас Вентура (62)

Видеообзор поединка

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В статье: Первая лига МФК Николаев Вадим Яворский Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
МФК Миколаїв

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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
30.07.2020 в 08:51
..."как дела?", ..."все нормально. Падаю!!!"...
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