Николаев - Металлист 1925 3:2. Обзор матча, видео голов

Это поражение означает, что "Металлист 1925" скорее всего в УПЛ следующего сезона не увидим. Сейчас команда занимает 6 позицию в турнирной таблице за три тура до окончания чемпионата и отстает от 3 позиции на 6 пунктов. Тем более "желто-синих" может обойти "Оболонь-Бровар", ведь киевляне свой матч 27 тура сыграют сегодня.

Для "Николаева" победа особого турнирного значения не имела - разве что команда Ильи Близнюка, которая занимает 11-ю позицию, может попасть в десятку, если сумеет подвинуть "Черноморец".

Первая лига, 27 тур

Николаев - Металлист 1925 3:2 (1:1)

Голы: Яворский (12, 51, 72) - Поспелов (42), Лукас Вентура (62)

Видеообзор поединка