Запорожцы Година сбрасывают оковы аутсайдера. Металлург - Прикарпатье 1:0

Чемпионат Первой лиги и так доигрывают в сжатые сроки, а для хозяев они и крайне сжатые из-за вспышки COVID-19 - запорожцы пропустили несколько матчей. Теперь догоняют упущенное и доигрывают то, что у них по плану. 6 матчей за 16 дней! Только позавчера "Металлург" играл с "Горняк-Спортом", а уже сегодня - с "Прикарпатьем"! И получает в обоих случаях 100-процентный результат.

Запорожцы отдали инициативу в матче гостям, как и в предыдущих победных матчах (с "Авангардом" и "Горняк-Спортом"). "Орлы" же понимали, что на их стороне преимущество в "физике" и успешно организовывали атаки, но все - в последней трети поля.

В старте игры команды могли обменяться голами защитников в собственные ворота, но в обоих случаях надежно сыграли голкиперы. Потом прикарпатцы потеряли несколько неплохих шансов выйти вперед, в частности центрбэк Василий Француз после навеса с углового совсем немного не попал по воротам.

А тогда случился единственный гол в матче. Первая же контратака "Металлурга" (а они у команды Година очень качественные) - и Шалфеев забивает после прострела с фланга от Лихобабенка.

Концовка первого тайма запомнилась жесткой борьбой: Разуваев и Семотюк получили по желтой карточке за ссору на поле, а прикарпатцу Андрею Вацебе разбили губу - пришлось идти за пределы поля, чтобы медики остановили кровь.

Второй тайм шел с тем же сценарием, хотя и команды освежили склады. "Прикарпатье" пыталось дойти до ворот "Металлурга" пусть и навесами, а запорожцы выбегали в эффектные контратаки даже по трое на одного защитника. Однажды автор гола, Шалфеев, классно, как буто воспроизводил движение стеклоочистителя автомобиля, водил за собой перед штрафной защитников "Прикарпатья", но на этот раз пробил по воротам неудачно. Франковцы много спешили, но, как и в матче с "Агробизнесом", но эффективный финальный штурм ворот соперника у них не получился.

Первая лига, 28 тур

03.08.2020, 18:00

Город Запорожье, стадион "Славутич Арена", без зрителей

Судья в поле - Алексей Деревинский

Металлург (Запорожье) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:0

Гол: Шалфеев (29)

Металлург: Ярослав Котляров, Денис Белоусов (Юрий Сачко, 84), Эдуард Сарапий, Евгений Сухина, Владислав Кравченко (Тимофей Сухарь, 52), Егор Шалфеев, Евгений Трояновский, Алексей Разуваев, Дмитрий Лихобабенко, Богдан Могильный, Константин Черний (Алексей Сидоров, 46)

Прикарпатье: Андрей Новак, Роман Борисевич, Роман Бочкур, Василий Француз, Николай Сикач, Андрей Вацеба, Василий Генык, Назарий Воробчак (Роман Дитко, 63), Владислав Семотюк, Иван Сондей, Роман Барчук (Василий Цюцюра, 74)

Предупреждения: Кравченко (52), Лихобабенко (81) - Борисевич (86)

Видеотрансляция поединка