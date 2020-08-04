Ингулец - Кремень 3:0. Видео голов, обзор матча

Победой над гостями из Кременчуга "красно-желтая" команда Сергея Лавриненко вернула себе первое место в лиге, которое потеряла только в прошлом туре.

Впереди у "Ингульца" бой сезона дома с львовским "Рухом", а в последнем туре - выезд в Одесскую область в село Заря к команде "Балканы".

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"Кремень" становится командой с самой слабой после "Черкащины" защитой в Первой лиге - команда из Кременчуга пропустила 53 гола за 28 туров. "Сине-белые" не решают никаких турнирных задач и занимают 12 позицию из 16 команд в лиге.

Первая лига, 28 тур

Ингулец - Кремень 3:0 (1:0)

Голы: Мкомола (8, 59), Щедрый (50)