  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Ингулец спокойно громит Кремень
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Ингулец спокойно громит Кремень

Первая лига
(1 голосов)

Здорово себя проявил Оскар Мкомола.

Первая лига. Ингулец спокойно громит Кремень
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сергей Лавриненко поберег основу и был абсолютно прав. Даже вторым составом "Ингулец" был наголову сильнее "Кремня".

Читайте также Ингулец - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция

По сравнению с матчем прошлого тура против "Руха" (0:1) много изменений случилось в составе кременчужан. Дмитрий Сула и Вадим Лобода оказались вне заявки по условиям арендного соглашения. Перешедшие недавно как раз из "Ингульца" Джаба Фхакадзе и Олег Марчук оказались на скамейке запасных, Артем Козлов не играл из-за дисквалификации. Также в запасе остался Александр Головко-младший, что существенно ослабило центр защиты "Кремня".

Хозяева также играли составом, далеким от основного. Впервые за более чем девять месяцев вышел на поле центральный защитник "Ингульца" Максим Ковалев. Также в основе появился Игорь Загальский, который обычно подменяет на позиции опорного полузащитника Евгения Запорожца. Трио атакующих хавбеков составили Владимир Коробка, Илья Коваленко и Артем Щедрый, на острие же вышел в отсутствие дисквалифицированного Ситчинавы не Александр Мишуренко, а Оскар Мкомола.

Уже в дебюте дублирующие игроки атаки хозяев использовали бреши в обороне противника. Коваленко в падении отдал на Коробку, тот пробил, вратарь справился, но добивание Мкомолы уже никто нейтрализовать не сумел.

В оставшееся время первого тайма острее действовал "Ингулец", но серьезных моментов, для того чтобы удвоить свое преимущество, у хозяев не было. Перед самым же перерывом "Кремень" вполне мог счет сравнять. Но выход один на один Мурашова нейтрализовал Шуст за счет своевременного выхода из ворот.

После перерыва "Ингулец" взялся за дело серьезно, прихватив мяч и вместе с ним инициативу к своим ногам. Оскар Мкомола не пожадничал и отдал пас на Артема Щедрого, который пробил мимо голкипера соперника в сетку. Вскоре уже Фатеев грудью сбросил под удар самому Оскару и тот оформил дубль. Голевую атаку точным переводом на правый фланг начал Игорь Загальский.

Дальше пошли замены от Лавриненко и наставника хозяев можно было понять. Его подопечным важно сохранить силы на два оставшихся матча, которые все еще имеют решающее значение для "Ингульца". "Кремень" же вряд ли сильно расстроился по мотивам этого разгрома, все равно основные свои очки подопечные Сергея Свистуна набирают дома.

Ингулец - Кремень 3:0 (1:0)
Голы: Мкомола (8, 59), Щедрый (50)
Ингулец (4-2-3-1): Шуст - Фатеев, Павлов, Ковалев, Квасный - Лупашко (Игнатьев 73), Загальский - Коробка (Сеница 85), Коваленко (Плохотнюк 64), Щедрый - Мкомола.
Кремень (5-4-1): Олейник - Черныш, Бычков, Курелех (Янаков 29), Дмитриев, Клюс - Бафталовский, Белоус, Пилипенко, Мурашов - Кривенко.
Предупреждения: Квасный (30), Фатеев (62) - Пилипенко (67)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Yurko-Zahid (Лаббок )
03.08.2020 в 21:02
Я б не спішив поділяти захоплення від гри Мкомоли. Навіть не пам"ятаю, чи я взагалі бачив коли-небудь гравця першої ліґи, щоб так боявся йти у боротьбу і беріг свої безцінні ноги. Особливо на тлі решти одноклубників, що пластаються у підкатах як скажені аби довести свої претензії на місце в основі. Ну і не можу не відзначити, що "на вістрі" він не грав. Форварда грав Коробка, а Мкомола з"являвся по черзі на всіх позиціях півзахисту, кром опорної зони.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...