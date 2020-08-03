Первая лига. Ингулец спокойно громит Кремень

Сергей Лавриненко поберег основу и был абсолютно прав. Даже вторым составом "Ингулец" был наголову сильнее "Кремня".

По сравнению с матчем прошлого тура против "Руха" (0:1) много изменений случилось в составе кременчужан. Дмитрий Сула и Вадим Лобода оказались вне заявки по условиям арендного соглашения. Перешедшие недавно как раз из "Ингульца" Джаба Фхакадзе и Олег Марчук оказались на скамейке запасных, Артем Козлов не играл из-за дисквалификации. Также в запасе остался Александр Головко-младший, что существенно ослабило центр защиты "Кремня".

Хозяева также играли составом, далеким от основного. Впервые за более чем девять месяцев вышел на поле центральный защитник "Ингульца" Максим Ковалев. Также в основе появился Игорь Загальский, который обычно подменяет на позиции опорного полузащитника Евгения Запорожца. Трио атакующих хавбеков составили Владимир Коробка, Илья Коваленко и Артем Щедрый, на острие же вышел в отсутствие дисквалифицированного Ситчинавы не Александр Мишуренко, а Оскар Мкомола.

Уже в дебюте дублирующие игроки атаки хозяев использовали бреши в обороне противника. Коваленко в падении отдал на Коробку, тот пробил, вратарь справился, но добивание Мкомолы уже никто нейтрализовать не сумел.

В оставшееся время первого тайма острее действовал "Ингулец", но серьезных моментов, для того чтобы удвоить свое преимущество, у хозяев не было. Перед самым же перерывом "Кремень" вполне мог счет сравнять. Но выход один на один Мурашова нейтрализовал Шуст за счет своевременного выхода из ворот.

После перерыва "Ингулец" взялся за дело серьезно, прихватив мяч и вместе с ним инициативу к своим ногам. Оскар Мкомола не пожадничал и отдал пас на Артема Щедрого, который пробил мимо голкипера соперника в сетку. Вскоре уже Фатеев грудью сбросил под удар самому Оскару и тот оформил дубль. Голевую атаку точным переводом на правый фланг начал Игорь Загальский.

Дальше пошли замены от Лавриненко и наставника хозяев можно было понять. Его подопечным важно сохранить силы на два оставшихся матча, которые все еще имеют решающее значение для "Ингульца". "Кремень" же вряд ли сильно расстроился по мотивам этого разгрома, все равно основные свои очки подопечные Сергея Свистуна набирают дома.

Ингулец - Кремень 3:0 (1:0)

Голы: Мкомола (8, 59), Щедрый (50)

Ингулец (4-2-3-1): Шуст - Фатеев, Павлов, Ковалев, Квасный - Лупашко (Игнатьев 73), Загальский - Коробка (Сеница 85), Коваленко (Плохотнюк 64), Щедрый - Мкомола.

Кремень (5-4-1): Олейник - Черныш, Бычков, Курелех (Янаков 29), Дмитриев, Клюс - Бафталовский, Белоус, Пилипенко, Мурашов - Кривенко.

Предупреждения: Квасный (30), Фатеев (62) - Пилипенко (67)