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Екатерина Мознзуль назначена на ключевой матч тура в Первой Лиге

Первая лига
(1 голосов)

И ВАР там тоже будет

Екатерина Мознзуль назначена на ключевой матч тура в Первой Лиге
UA-Футбол
Новина українською

Арбитр Екатерина Монзуль будет работать на матче Первой Лиге "Ингулец" - "Рух". Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Помогать ей в поле будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Будет на игре и ВАР, которым будет руководить Виталий Романов.

Отметим, что сейчас "Ингулец" лидирует в таблице, "Рух" идет пятым, но имеет игру в запасе.

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Екатерина Монзуль
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Комментарии (5)
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Astor Astor (Одесса)
04.08.2020 в 20:51
До феги этот ВАР. В последнем туре вот как раз Романов после просмотра ВАР отменил чистый гол Черноморца из-за придуманного офсайда. Все это четко видно на повторе - никакого офсайда там даже и близко нет. А теперь именно Романов будет сидеть за пультом ВАРа. Что Рух, что Ингулец очень плотно работают с судьями. Так что посмотрим, чье кунг-фу в этом матче окажется сильнее :).
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
04.08.2020 в 20:40
Катька "Мозоль" пашет без устали...Женщина-крабельная сосна... Просто интересно,кого же она так ублажила в федерации...
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+2
-4
миг-25 (киев)
04.08.2020 в 20:16
КАтька-Ахметчица и продажный Романов -эта сладкая парочка и последняя надежда Павелки
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+4
-5
avatar
scorpius (Ck)
04.08.2020 в 20:34
Я не в теме, кого будут засуживать?
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+4
-2
ShtanGa (Славське)
04.08.2020 в 21:14
Розпишуть мирову
+1
-1


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