Первая лига
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Екатерина Мознзуль назначена на ключевой матч тура в Первой Лиге
И ВАР там тоже будет
Арбитр Екатерина Монзуль будет работать на матче Первой Лиге "Ингулец" - "Рух". Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
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Помогать ей в поле будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Будет на игре и ВАР, которым будет руководить Виталий Романов.
Отметим, что сейчас "Ингулец" лидирует в таблице, "Рух" идет пятым, но имеет игру в запасе.
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Комментарии (5)
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Astor Astor (Одесса)
04.08.2020 в 20:51
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Просто Квашин (Харьков)
04.08.2020 в 20:40
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миг-25 (киев)
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scorpius (Ck)
04.08.2020 в 20:34
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ShtanGa (Славське)
04.08.2020 в 21:14
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