Екатерина Мознзуль назначена на ключевой матч тура в Первой Лиге

Арбитр Екатерина Монзуль будет работать на матче Первой Лиге "Ингулец" - "Рух". Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Помогать ей в поле будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Будет на игре и ВАР, которым будет руководить Виталий Романов.

Отметим, что сейчас "Ингулец" лидирует в таблице, "Рух" идет пятым, но имеет игру в запасе.