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Болельщики Волыни из Лондона, Варшавы, ОАЭ и Луцка обратились к команде

Первая лига
(2 голосов)

С мотивационным видео

Болельщики Волыни из Лондона, Варшавы, ОАЭ и Луцка обратились к команде
Новина українською

Фанаты луцкой "Волыни", которая выступает в Первой лиге, записали мотивационный ролик для команды накануне последних матчей чемпионата в борьбе за выход в УПЛ.

Лучане разного возраста и болельщики футбольного клуба "Волынь" из Киева, США, ОАЭ, Великобритании, Польши и других мест решили поддержать свою команду перед двумя решающими матчами в чемпионате Украины.

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Сегодня в 17:30 "Волынь" дома будет принимать "Горняк-Спорт". А в последнем туре 11 августа на выезде сыграет с "Минаем".

Сейчас команда Андрея Тлумака занимает 4 место в турнирной таблице (до УПЛ выходят первые 3), но имеет поровну очков с третьей командой.

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В статье: Андрей Тлумак Волынь (Луцк) Болельщики
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Источник:
Волинь

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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
07.08.2020 в 15:30
Вперед, хрестоносці! Не підведіть своїх вболівальників! Лише дві перемоги здобути лишилось - і ми в УПЛ! А там, дасть Бог, і ПСВ чи Андерлехт до Луцька на матчі Ліги Європи завітають)
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viajador (ФК Потіївка)
07.08.2020 в 14:48
Та Палиці та УПЛ до дупи! Кришує тіньові бізнеси і пердить в політиці смрадно.
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