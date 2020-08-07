Болельщики Волыни из Лондона, Варшавы, ОАЭ и Луцка обратились к команде

Фанаты луцкой " Волыни ", которая выступает в Первой лиге, записали мотивационный ролик для команды накануне последних матчей чемпионата в борьбе за выход в УПЛ.

Лучане разного возраста и болельщики футбольного клуба "Волынь" из Киева, США, ОАЭ, Великобритании, Польши и других мест решили поддержать свою команду перед двумя решающими матчами в чемпионате Украины.

Читайте также Болельщики Волыни обзывали Агробизнес, бежали бить Собуцкого и изувечили автомобиль

Сегодня в 17:30 "Волынь" дома будет принимать "Горняк-Спорт". А в последнем туре 11 августа на выезде сыграет с "Минаем".