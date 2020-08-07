Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщики Волыни из Лондона, Варшавы, ОАЭ и Луцка обратились к команде
С мотивационным видео
Фанаты луцкой "
Лучане разного возраста и болельщики футбольного клуба "Волынь" из Киева, США, ОАЭ, Великобритании, Польши и других мест решили поддержать свою команду перед двумя решающими матчами в чемпионате Украины.
Сегодня в 17:30 "Волынь" дома будет принимать "Горняк-Спорт". А в последнем туре 11 августа на выезде сыграет с "Минаем".
Сейчас команда Андрея Тлумака занимает 4 место в турнирной
Новости по теме
- 20:47 Украинские Первая Лига. Обозленная Волынь громит Металлург
- 14:52 Украинские Иранский легионер Волыни не поможет команде в последних турах Первой лиги
- 07:30 Украинские В Петрово летят искры, Минай и Волынь не имеют права на ошибку, Металлург все еще в игре - анонс предпоследнего тура Первой лиги