Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Оболонь-Бровар - Металлист 1925 приостанавливали из-за действий фанатов
Пять минут команды не играли
В предпоследнем туре Первой Лиги встречаются "Металлист 1925" и "Оболонь-Бровар". Обе команды практически потеряли шансы на выход в УПЛ.
Читайте такжеВ Петрово летят искры, Минай и Волынь не имеют права на ошибку, Металлург все еще в игре - анонс предпоследнего тура Первой лиги
Они успели провести 15 минут игры, после чего арбитр временно приостановил матч. Все из-за действий фанатов харьковского клуба, которые, расстроившись из-за выступлений команды, закидали поле файерами. Спустя пять минут игру сумели возобновить. Интересно, что на стадион зрителей не пускают из-за карантинных мер.
Отметим, что на момент 25-й минуты счет в игре открыт не был.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...