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Матч Оболонь-Бровар - Металлист 1925 приостанавливали из-за действий фанатов

Первая лига
(1 голосов)

Пять минут команды не играли

Матч Оболонь-Бровар - Металлист 1925 приостанавливали из-за действий фанатов
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В предпоследнем туре Первой Лиги встречаются "Металлист 1925" и "Оболонь-Бровар". Обе команды практически потеряли шансы на выход в УПЛ.

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Они успели провести 15 минут игры, после чего арбитр временно приостановил матч. Все из-за действий фанатов харьковского клуба, которые, расстроившись из-за выступлений команды, закидали поле файерами. Спустя пять минут игру сумели возобновить. Интересно, что на стадион зрителей не пускают из-за карантинных мер.

Матч Оболонь-Бровар - Металлист 1925 приостанавливали из-за действий фанатов - изображение 1

Отметим, что на момент 25-й минуты счет в игре открыт не был.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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