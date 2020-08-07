Матч Оболонь-Бровар - Металлист 1925 приостанавливали из-за действий фанатов

В предпоследнем туре Первой Лиги встречаются "Металлист 1925" и "Оболонь-Бровар". Обе команды практически потеряли шансы на выход в УПЛ.

Они успели провести 15 минут игры, после чего арбитр временно приостановил матч. Все из-за действий фанатов харьковского клуба, которые, расстроившись из-за выступлений команды, закидали поле файерами. Спустя пять минут игру сумели возобновить. Интересно, что на стадион зрителей не пускают из-за карантинных мер.

Отметим, что на момент 25-й минуты счет в игре открыт не был.