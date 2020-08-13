Денис Кожанов - лучший бомбардир сезона в Первой Лиге

Закончился регулярный сезон в Первой Лиге, а значит можно подводить определенные итоги. Стал известен лучший бомбардир турнира.

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Награду забирает Денис Кожанов, который защищает цвета "Волыни". За прошедший сезон ему удалось забить 18 голов. Шесть раз форвард отличился с пенальти. В гонке бомбардиров он опередил Сичинаву и Нуриева.

Отметим, что по результатам сезона, луцкий клуб занял пятое место и не смог пробиться в УПЛ.