Первая лига
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Денис Кожанов - лучший бомбардир сезона в Первой Лиге
В прошлый раз он был вторым
Закончился регулярный сезон в Первой Лиге, а значит можно подводить определенные итоги. Стал известен лучший бомбардир турнира.
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Награду забирает Денис Кожанов, который защищает цвета "Волыни". За прошедший сезон ему удалось забить 18 голов. Шесть раз форвард отличился с пенальти. В гонке бомбардиров он опередил Сичинаву и Нуриева.
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Денис Кожанов
|Волынь
|18 (6)
|30
|0.6
|2
|Ника Ситчинава
|Ингулец
|17 (2)
|27
|0.63
|3
|Анатолий Нуриев
|ФК Минай
|17 (10)
|29
|0.59
|4
|Вадим Яворский
|Авангард / МФК Николаев
|15 (1)
|28
|0.54
|5
|Юрий Климчук
|Рух
|11 (5)
|19
|0.58
|6
|Даниил Кондраков
|Рух
|11 (2)
|26
|0.42
|7
|Игорь Сикорский
|Агробизнес / Черноморец
|11 (2)
|29
|0.38
|8
|Роман Барчук
|МФК Прикарпатье
|10 (2)
|22
|0.45
|9
|Александр Батальский
|Оболонь-Бровар
|10 (1)
|27
|0.37
|10
|Ярослав Ямполь
|Металлист 1925
|10 (3)
|29
|0.34
Отметим, что по результатам сезона, луцкий клуб занял пятое место и не смог пробиться в УПЛ.
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