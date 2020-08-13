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Денис Кожанов - лучший бомбардир сезона в Первой Лиге

Первая лига
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В прошлый раз он был вторым

Денис Кожанов - лучший бомбардир сезона в Первой Лиге
UA-Футбол
Новина українською

Закончился регулярный сезон в Первой Лиге, а значит можно подводить определенные итоги. Стал известен лучший бомбардир турнира.

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Награду забирает Денис Кожанов, который защищает цвета "Волыни". За прошедший сезон ему удалось забить 18 голов. Шесть раз форвард отличился с пенальти. В гонке бомбардиров он опередил Сичинаву и Нуриева.

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Денис Кожанов Волынь 18 (6) 30 0.6
2 Ника Ситчинава Ингулец 17 (2) 27 0.63
3 Анатолий Нуриев ФК Минай 17 (10) 29 0.59
4 Вадим Яворский Авангард / МФК Николаев 15 (1) 28 0.54
5 Юрий Климчук Рух 11 (5) 19 0.58
6 Даниил Кондраков Рух 11 (2) 26 0.42
7 Игорь Сикорский Агробизнес / Черноморец 11 (2) 29 0.38
8 Роман Барчук МФК Прикарпатье 10 (2) 22 0.45
9 Александр Батальский Оболонь-Бровар 10 (1) 27 0.37
10 Ярослав Ямполь Металлист 1925 10 (3) 29 0.34

Отметим, что по результатам сезона, луцкий клуб занял пятое место и не смог пробиться в УПЛ.

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В статье: Денис Кожанов Волынь (Луцк)
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