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В ПФЛ назвали дату выборов нового президента

Первая лига
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29 сентября должны выбрать нового главу организации

В ПФЛ назвали дату выборов нового президента
Новина українською

Профессиональная футбольная лига Украины получит нового президента 29 сентября. Именно на эту дату запланирована отчетно-выборная конференция ПФЛ.

Напомним, что сейчас ПФЛ руководит Александр Каденко в должности исполняющего обязанности президента. Он сменил на этом посту Сергея Макарова, после того, как клубы проголосовали за недоверие.

Также сообщалось, что со своих должностей ушла вся команда ПФЛ: президент Сергей Макаров, спортивный директор Евгений Мороз, маркетинг-директор Светлана Рыбакова, финансовый директор Игорь Хмарский и юридический директор Тарас Самборский.

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В статье: ПФЛ
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Источник:
Sportarena
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