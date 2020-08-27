Суд вернул стадион Черноморец компании Allrise Capital

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство американской инвестиционной компании "Allrise Capital" об отмене наложения ареста на помещения стадиона "Черноморец" и вернул объект из управления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) владельцу.

Соответствующее решение суд принял 26 августа.

"Суд защитил имущественные права "Allrise Capital" как инвестора и покупателя стадиона "Черноморец". Теперь мы можем сконцентрироваться на развитии стадиона и начать реализовывать наши инвестиционные планы", – заявляют в компании.

Напомним, что стадион был продан Фондом гарантирования вкладов физлиц в конце мая за 193,8 млн грн.

Позже решением Шевченковского райсуда Киева на объект был наложен арест и запрет "Allrise Capital" распоряжаться имуществом. Решение суда было связано с порядком хранения вещественных доказательств в уголовном производстве от 23 июля.

Также отметим, что "Allrise Capital" ранее сообщала о планах вложить более $10 млн в развитие стадиона "Черноморец" и выйти на окупаемость в течение пяти лет.