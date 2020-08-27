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Суд вернул стадион Черноморец компании Allrise Capital
Новый владелец объекта намерен начать реализовывать свои инвестиционные планы
Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство американской инвестиционной компании "Allrise Capital" об отмене наложения ареста на помещения стадиона "Черноморец" и вернул объект из управления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) владельцу.
Соответствующее решение суд принял 26 августа.
"Суд защитил имущественные права "Allrise Capital" как инвестора и покупателя стадиона "Черноморец". Теперь мы можем сконцентрироваться на развитии стадиона и начать реализовывать наши инвестиционные планы", – заявляют в компании.
Напомним, что стадион был продан Фондом гарантирования вкладов физлиц в конце мая за 193,8 млн грн.
Позже решением Шевченковского райсуда Киева
Также отметим, что "Allrise Capital" ранее сообщала о планах вложить более $10 млн в развитие стадиона "Черноморец" и выйти на окупаемость в течение пяти лет.