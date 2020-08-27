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Суд вернул стадион Черноморец компании Allrise Capital

Первая лига
(3 голосов)

Новый владелец объекта намерен начать реализовывать свои инвестиционные планы

Суд вернул стадион Черноморец компании Allrise Capital
Новина українською

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство американской инвестиционной компании "Allrise Capital" об отмене наложения ареста на помещения стадиона "Черноморец" и вернул объект из управления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) владельцу.

Соответствующее решение суд принял 26 августа.

"Суд защитил имущественные права "Allrise Capital" как инвестора и покупателя стадиона "Черноморец". Теперь мы можем сконцентрироваться на развитии стадиона и начать реализовывать наши инвестиционные планы", – заявляют в компании.

Напомним, что стадион был продан Фондом гарантирования вкладов физлиц в конце мая за 193,8 млн грн.

Позже решением Шевченковского райсуда Киева на объект был наложен арест и запрет "Allrise Capital" распоряжаться имуществом. Решение суда было связано с порядком хранения вещественных доказательств в уголовном производстве от 23 июля.

Также отметим, что "Allrise Capital" ранее сообщала о планах вложить более $10 млн в развитие стадиона "Черноморец" и выйти на окупаемость в течение пяти лет.

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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.08.2020 в 21:03
не прошло у Гельзина отвоевать ЧО --хозяин очень зол на него --пролетели а теперь скажи кто твой хозяин
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