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Волынь попрощалась с двумя полузащитниками

Первая лига
(1 голосов)

Ростислав Волошинович и Ярослав Конкольняк получили статус свободных агентов

Волынь попрощалась с двумя полузащитниками
Новина українською

Два игрока покинули луцкую "Волынь".

Контракты с клубом разорвали хавбеки Ростислав Волошинович и Ярослав Конкольняк.

Соглашения расторгнуты по обоюдному согласию сторон, игроки получили статус свободных агентов.

Отметим, что Волошинович пришел в "Волынь" летом 2019 года (17 матчей, 6 голов), а Конкольняк выступал за луцкий клуб с января 2020-го (1 матч).

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В статье: Волынь (Луцк) Ростислав Волошинович Ярослав Конкольняк
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Источник:
pik.net.ua

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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 21:01
А вони-то чому пішли? Ладно, я розумію, Литовченко і Куліш, а ці-то чому? Обоє прекрасні півзахисники, нагодяться щонайменше кільком клубам УПЛ... Як?
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