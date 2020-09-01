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Волынь попрощалась с двумя полузащитниками
Ростислав Волошинович и Ярослав Конкольняк получили статус свободных агентов
Два игрока покинули луцкую "
Контракты с клубом разорвали хавбеки Ростислав Волошинович и Ярослав Конкольняк.
Соглашения расторгнуты по обоюдному согласию сторон, игроки получили статус свободных агентов.
Отметим, что Волошинович пришел в "Волынь" летом 2019 года (17 матчей, 6 голов), а Конкольняк выступал за луцкий клуб с января 2020-го (1 матч).
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Источник:pik.net.ua
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Комментарии (1)
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Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 21:01
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