Авангард сдал отрицательные тесты на COVID-19. Игра с Черноморцем состоится по графику

28 августа краматорский "Авангард" заявил о том, что по результатам тестирования у трёх представителей команды выявлен COVID-19.

В тот же день игроки, тренеры и персонал клуба сдали повторное ПЦР-тестирование.

Сегодня после лабораторного анализа были получены результаты, они оказались отрицательными, сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, матч первого тура первой лиги "Авангард" - "Черноморец" состоится по календарю - 5 сентября. Начало - в 17:00