Первая лига
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Авангард сдал отрицательные тесты на COVID-19. Игра с Черноморцем состоится по графику
Заболевших в клубе не обнаружено
28 августа краматорский "Авангард" заявил о том, что по результатам тестирования у трёх представителей команды
В тот же день игроки, тренеры и персонал клуба сдали повторное ПЦР-тестирование.
Сегодня после лабораторного анализа были получены результаты, они оказались отрицательными, сообщает пресс-служба клуба.
Таким образом, матч первого тура первой лиги "Авангард" - "Черноморец" состоится по календарю - 5 сентября. Начало - в 17:00
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Источник:Инстаграм Авангарда
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