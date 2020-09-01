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Авангард сдал отрицательные тесты на COVID-19. Игра с Черноморцем состоится по графику

Первая лига
(1 голосов)

Заболевших в клубе не обнаружено

Авангард сдал отрицательные тесты на COVID-19. Игра с Черноморцем состоится по графику
Новина українською

28 августа краматорский "Авангард" заявил о том, что по результатам тестирования у трёх представителей команды выявлен COVID-19.

В тот же день игроки, тренеры и персонал клуба сдали повторное ПЦР-тестирование.

Сегодня после лабораторного анализа были получены результаты, они оказались отрицательными, сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, матч первого тура первой лиги "Авангард" - "Черноморец" состоится по календарю - 5 сентября. Начало - в 17:00

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В статье: Авангард (Краматорск) Черноморец (Одесса) коронавирус
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