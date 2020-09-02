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Неявные фавориты Первой лиги: тренер назвал три команды

Первая лига
(2 голосов)

К 4 явным

Неявные фавориты Первой лиги: тренер назвал три команды
Новина українською

Анатолий Бузник, заслуженный тренер Украины, инициатор создания Всеукраинского объединения футбольных тренеров, выделил команды Первой лиги сезона 2020/2021, которые будут неявными фаворитами соревнований.

Ведь явными есть 4 коллектива - "Черноморец", "Оболонь", "Волынь" и "Металлист 1925".

Не стоит исключать "Агробизнес". Они, возможно, проведут реконструкцию стадиона и сделают все, чтобы инфраструктура соответствовала качественной игре команды.

"Николаев" уже несколько раз ставил задачу, Ильи Близнюку [главный тренер] придется нести груз ответственности. Они вполне могут претендовать на повышение в классе.

Не исключаю "Горняк-Спорт". Там опытный тренер и команда под руководством Игоря Жабченко провела очень успешную концовку сезона.

Чемпионат в Первой лиге сезона 2020/2021 должен стартовать уже в субботу, 5 сентября.

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В статье: Первая лига Анатолий Бузник МФК Николаев Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (6)
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Zak Zak (Киев)
02.09.2020 в 09:44
Сразу видно, что человек не следит за первой лигой. Николаев по составу - это в лучшем случае 6-7 место, то же самое Горняк-Спорт. А вот Верес не назвали - это странно. Короче, сказал Бузник, лишь бы отвязались.
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androma (Вересневе)
02.09.2020 в 09:40
Добре що Верес не розглядають як серйозного конкурента, а як постачальника очок фаворитам. Хоча Вірт прямо сказав що задача на сезон підвищитись.
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xo66it (Оболонский Рейх)
02.09.2020 в 09:44
Вже зкинулися по 100 гривень в бюджет народного клубу? Автобус заправити вистачило? За чий рахунок буде вирішуватися завдання підвищення?
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xo66it (Оболонский Рейх)
02.09.2020 в 09:12
Волынь - да. С третьей попытки должны наконец-то выходить. Черноморец - да, если у них есть такие задачи и деньги (что не факт). Иначе Ковалец гроссмейстерски займет 4-6 место и будет разводить руками вот был бы в Одессе курортный сезон круглый год, бабушка была бы дедушкой. Металлист и Оболонь - нет. Обе команды стали только слабее по сравнению с прошлым сезоном, а денег ни там, ни там как не было, так и нету (для уровня УПЛ). Агробизнес - нельзя исключать, есть весь потенциал, кроме стадиона, но то вторично для нашего футбола. Николаев и Горняк-Спорт несерьёзно обсуждать даже в теории. Скорее верю в скрытых фаворитов из новых колхозных олигархов - ВПК Агро и Альянс. У нас действительно сейчас аграрный футбол и никуда от этого не деться.
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buickball (Novostroy)
02.09.2020 в 08:43
Явные или неявные, вот в чём вопрос. Що це за значення слова - неявные. Спочатку подумав, що з'являться на матчі не будуть.)
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Инспектор ( )
02.09.2020 в 08:33
Чемпионат в Первой лиге сезона 2020/2021 должна стартовать Неужели тут необходимо высшее образование?
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