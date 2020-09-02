Неявные фавориты Первой лиги: тренер назвал три команды

Анатолий Бузник, заслуженный тренер Украины, инициатор создания Всеукраинского объединения футбольных тренеров, выделил команды Первой лиги сезона 2020/2021, которые будут неявными фаворитами соревнований.

Ведь явными есть 4 коллектива - "Черноморец", "Оболонь", "Волынь" и "Металлист 1925".

Не стоит исключать "Агробизнес". Они, возможно, проведут реконструкцию стадиона и сделают все, чтобы инфраструктура соответствовала качественной игре команды.

"Николаев" уже несколько раз ставил задачу, Ильи Близнюку [главный тренер] придется нести груз ответственности. Они вполне могут претендовать на повышение в классе.

Не исключаю "Горняк-Спорт". Там опытный тренер и команда под руководством Игоря Жабченко провела очень успешную концовку сезона.