Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Штаб Александра Головко пополнил экс-коуч Ворсклы
А точнее ее молодежного состава
После 7-летнего перерыва в ряды футбольного клуба "
Родился 25 января 1965 года в Кременчуге. Образование высшее. Окончил Харьковский институт физической культуры (1989).
Карьера: Харьковский спортинтернат (1982), ФК Металлист (дубль) 1982-1983 гг .., 1983-1985 проходил службу в рядах вооруженных сил (спортивная рота).
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- 1984-1985рр. - ФК Ворскла (Полтава)
- 1986-1987 - ФК Металлист (дубль), 1987-1989 - ФК Маяк (Харьков)
- 1989-1991 - преподаватель физкультуры в ХИФК
- 1991-1993 - ФК Кремень (Кременчуг), тренер
- 1993-1994 - ПФК Александрия, тренер
- 1994-1995 - ФК Нефтехимик (Кременчуг)
- 1996-2001 - тренер-администратор ФК "Кремень" (Кременчуг)
- 1995 по 2002 - защищал цвета мини-футбольной команды КрАЗ (Кременчуг), выступавшей в Высшей лиге Украины.
- 2008-2012 - тренер ФК "Кремень" (Кременчуг)
- 2013-2020 - тренер "Ворсклы" U-21
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Источник:Кремінь
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