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Штаб Александра Головко пополнил экс-коуч Ворсклы

Первая лига
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А точнее ее молодежного состава

Штаб Александра Головко пополнил экс-коуч Ворсклы
Новина українською

После 7-летнего перерыва в ряды футбольного клуба "Кремень" из Первой лиги вернулся тренер Александр Поляков. С этого сезона он работает в штабе Александра Головко.

Родился 25 января 1965 года в Кременчуге. Образование высшее. Окончил Харьковский институт физической культуры (1989).

Карьера: Харьковский спортинтернат (1982), ФК Металлист (дубль) 1982-1983 гг .., 1983-1985 проходил службу в рядах вооруженных сил (спортивная рота).

Читайте такжеАлександр Головко возглавил команду Первой лиги
  • 1984-1985рр. - ФК Ворскла (Полтава)
  • 1986-1987 - ФК Металлист (дубль), 1987-1989 - ФК Маяк (Харьков)
  • 1989-1991 - преподаватель физкультуры в ХИФК
  • 1991-1993 - ФК Кремень (Кременчуг), тренер
  • 1993-1994 - ПФК Александрия, тренер
  • 1994-1995 - ФК Нефтехимик (Кременчуг)
  • 1996-2001 - тренер-администратор ФК "Кремень" (Кременчуг)
  • 1995 по 2002 - защищал цвета мини-футбольной команды КрАЗ (Кременчуг), выступавшей в Высшей лиге Украины.
  • 2008-2012 - тренер ФК "Кремень" (Кременчуг)
  • 2013-2020 - тренер "Ворсклы" U-21
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В статье: Ворскла (Полтава) Кремень (Кременчуг) Александр Головко Александр Поляков
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Источник:
Кремінь

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