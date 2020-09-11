Первая лига. Убедительная Оболонь громит Прикарпатье

Только во втором тайме раззабивались соперники по киевскому матчу. Причем три гола уместились в десять игровых минут, за которые и решилась судьба матча.

С новым-старым названием, но все же без болельщиков на трибунах дебютировали киевляне в сезоне 2020/21. Первый матч на "Оболонь Арене" должен был состоятся еще неделю назад, но тогда помешал коронавирус в стане соперника, ровенского "Вереса".

"Прикарпатье" также пропускало первый тур из-за коронавируса, правда нашли его именно в стане иванофранковцев. У гостей также не обошлось без дебютов - отчетный поединок стал первым во главе команды родного края для Руслана Мостового, который заменил на тренерском мостике Владимира Ковалюка. Любопытно, что формальным поводом для отставки предыдущего наставника стал вылет из Кубка, в котором "Прикарпатье" все же примет участие далее по мотивам дисквалификации "Подолья". Но кого это уже волнует, ведь время вспять не повернуть...

Фанаты "Прикарпатья" все же добрались до столицы хоть и не попали на стадион. Но даже из-за его пределов их было хорошо слышно. Возможно, именно поддержка родной публики вдохновила Ивана Сондея, который уже в дебюте опасно исполнил штрафной. Федоривский вытащил мяч из-под перекладины, чем спас "пивоваров" от неприятностей. Однако после бодрого начала со стороны гостей хозяева перехватили инициативу и начали создавать свои полумоменты, в основном после стандартов от Загальского. Однажды мяч даже оказался за спиной Пицана, кстати бывшего голкипера "Оболони", но не был засчитан.

А вот в дебюте второго тайма команды обменялись уже легитимными взятиями ворот. Бровченко замкнул дальнюю штангу после прострела слева. Но не успела "Оболонь" как следует порадоваться как Николай Сикач замкнул навес слева, кажется, в исполнении Ивана Сондея. Правда уже на десятой минуте второго тайма "пивовары" снова провели результативную атаку, которую разогнал с центра поля Юрий Бровченко. Пас направо нашел Голикова, а вот Александр отдал уже на Игоря Мединского. У хавбека команды Валерия Иващенко было время чтобы принять, обработать и пробить точно в правый угол ворот соперника.

В концовке "Оболонь" забила третий гол после наигранной комбинации с навесом справа и скидкой на дальнюю штангу, которую замкнул центральный защитник Василий Белый. Этот гол окончательно успокоил команды, которым оставалось просто доиграть поединок. Но все же вышедшие на замену Гуттинер и Майданевич еще успели сотворить мини-шедевр. Причем наиболее ярко проявил себя в этом эпизоде не ассистировавший бразилец, как не удивительно, а именно украинец, одним финтом убравший двоих оппонентов и расстрелявший вратаря.

Старт сезона получился обнадеживающим для "пивоваров". А вот Руслану Мостовому есть над чем подумать перед следующим туром, у "Прикарпатья" хватает проблем как игровых, так и кадровых.

Оболонь - Прикарпатье 4:1 (0:0)

Голы: Бровченко (49), Мединский (55), Белый (73), Майданевич (86) - Сикач (52)

Оболонь: Федоривский, Осман, Белый, Безуглый, Голиков, Матяж (Покотылюк 90), Савченко (Мате 87), Загальский (Гуттинер 67), Бровченко (Майданевич 78), Мединский, Батальский (Щебетун 58).

Прикарпатье: Пицан, Борисевич (Сикач 32), Мелинишин, Бочкур, Воробчак (Шпирка 62), Вацеба, Януш, Дербах (Семотюк 78), Цюцюра (Кохман 72), Сондей, Барчук (Кузьмин 83).

Предупреждения: Матяж (23), Голиков (63) - Януш (46)