Ковалец: Артем Ковбаса хотел подписать соглашение с Ливерпулем - уговорили, чтобы с Черноморцем

Главный тренер " Черноморца " Сергей Ковалец прокомментировал победу на выезде в матче Первой лиги над "Оболонью" (3:2).

Игра была очень хорошей с хорошей командой. Очень понравилась. Мне кажется, болельщики, которые видели этот матч, тоже остались довольны.

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[Артем] Ковбаса хотел с "Ливерпулем" подписать контракт, но, наверное, уговорили, чтобы с "Черноморцем". Важно, что Артем сейчас в команде, но его развитие зависит от него.

Напомним, что Артем Колбаса стал одним из героев матча - сравнял счет во втором тайме. До недавнего времени он был в киевской "Оболони".