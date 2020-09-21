Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ковалец: Артем Ковбаса хотел подписать соглашение с Ливерпулем - уговорили, чтобы с Черноморцем
Шутит, конечно
Главный тренер "
Игра была очень хорошей с хорошей командой. Очень понравилась. Мне кажется, болельщики, которые видели этот матч, тоже остались довольны.
[Артем] Ковбаса хотел с "Ливерпулем" подписать контракт, но, наверное, уговорили, чтобы с "Черноморцем". Важно, что Артем сейчас в команде, но его развитие зависит от него.
Напомним, что Артем Колбаса стал одним из героев матча - сравнял счет во втором тайме. До недавнего времени он был в киевской "Оболони".