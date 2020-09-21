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Ковалец: Артем Ковбаса хотел подписать соглашение с Ливерпулем - уговорили, чтобы с Черноморцем

Первая лига
(1 голосов)

Шутит, конечно

Ковалец: Артем Ковбаса хотел подписать соглашение с Ливерпулем - уговорили, чтобы с Черноморцем
Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Сергей Ковалец прокомментировал победу на выезде в матче Первой лиги над "Оболонью" (3:2).

Игра была очень хорошей с хорошей командой. Очень понравилась. Мне кажется, болельщики, которые видели этот матч, тоже остались довольны.

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[Артем] Ковбаса хотел с "Ливерпулем" подписать контракт, но, наверное, уговорили, чтобы с "Черноморцем". Важно, что Артем сейчас в команде, но его развитие зависит от него.

Напомним, что Артем Колбаса стал одним из героев матча - сравнял счет во втором тайме. До недавнего времени он был в киевской "Оболони".

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В статье: Сергей Ковалец Первая лига Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) Ливерпуль Артем Ковбаса
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Источник:
Оболонь

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