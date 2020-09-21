Первая Лига. Кремень терпит первое поражение

Восемь дней назад, "Кремень" Александра Головко на своем поле сыграл нулевую ничью против "Авангарда". Даже самые верные поклоники команды из Кременчуга не очень были довольны увиденным и верили, что к третьему туру коллектив исправиться. Но вот выезд к "Горняку-Спорту" и снова не самая яркая игра.

Возможно, команды не очень любят играть по понедельникам. Возможно, причина иная, но оба действующих лица сегодняшнего шоу не сильно стремились победить. "Горняк-Спорт", на правах хозяев, действовал немного активнее, но много моментов создать у него не получалось. В прошлом сезоне команда Жабченко всегда агрессивно встречала любого соперника, однако сейчас они не выдерживают сравнения со своей прошлогодней версией.

Во втором тайме на две команды нашелся герой, который взяв на себя отвественность, развеял скуку и размочил счет. Спасибо Юрию Батюшину за классно выполненный штрафной удар. Именно его выстрел поставил "Кремень" в тяжелое положение, ведь теперь команда Головко должна была атаковать. В начале сезона у них это получается не всегда. Не получилось и сегодня. Более того, до конца матча в ворота Олейника залетел еще и второй гол. И что символично, снова со штрафного. На этот раз точный удар во вратарский угол нанес Андрей Герт.

Вот так вот, в более-менее равной игре, которая могла закончиться без голов, "Горняк-Спорт" вырывает победу благодаря двум стандартам. Команда Жабченко добывает первую победу, в то как время как Александр Головко впервые проигрывает в ПФЛ.

Первая Лига, 3-й тур

"Горняк-Спорт" - "Кремень" 2:0

Гол: Батюшин Юрий 65, Герт Андрей 86

Горняк-Спорт: Ситников Антон, Шопин Владимир, Калугин Михаил, Карась Даниил, Герт Андрей, Мурза Артур, Семенов Дмитрий, Чепелюк Александр, Батюшин Юрий, Гоменко Ярослав, Збунь Алексей

Кремень: Олейник Андрей, Мягков Павел, Курелех Валерий, Головко Александр, Чеботаев Сергей, Бычков Богдан, Геловани Алексей Зубков Руслан, Островский Денис, Сорокин Станислав Кулиш Станислав