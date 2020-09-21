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Первая Лига. Альянс обыгрывает Николаев и не отстает от лидеров

Первая лига
(3 голосов)

Дерзкий новичок продолжает удивлять

Первая Лига. Альянс обыгрывает Николаев и не отстает от лидеров
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

После стартовых двух туров, "Альянс", неожиданно для многих, взобрался на вершину таблицы Первой Лиги. Команда больше всех забила и в двух матчах набрала четыре очка. Сегодня они принимали "Николаев", который совсем недавно обыграл в кубке "Черноморец".

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Матч прошел в достаточно активном темпе, было видно, что команды мотивированны играть, а не отбывать номер. Особенно хорошо в первой половине смотрелись хозяева, старания которых были награждены голом. Пусть и не без помощи фортуны. Писный получил мяч на правом фланге, с которого нанес удар. Выстрел получился мощным и перед вратарем мяч наткнулся на кочку, немного изменив траекторию - Лободрову этого хватило для дезориентации. Отдельно стоит отметить, что именно по правому краю проходили самые опасные атаки "Альянса".

С началом второго тайма, "корабелы" пошли в наступление и стали серьезно давить на оборонные редуты "Альянса". Хозяева решили не геройствовать, а полностью отодвинулись к собственном штрафной. Несколько раз игроки "Николаева" заставляли тренера хвататься за голову от досады. Чего только стоит удар головой в исполнении Кравченко, одиноко стоявшего в штрафной. Как он не попал в створ в том эпизоде - загадка.

Проведя в атаках 45 минут, "Николаев" свой гол так и не нашел. А это значит, что "корабелы", которые в целом смотрелись неплохо, проиграли "Альянсу". Новичок из Липовой Долины продолжает удивлять - семь очков после трех туров и место в лидирующей тройке. Главное открытие ПФЛ?

Первая Лига, 3-й тур
"Альянс" - "Николаев" 1:0
Гол: Писный Руслан 11
Альянс: Важинский Ярослав, Пикуль Константин, Шевченко Дмитрий, Рогозинский Валерий, Писный Руслан, Лучик Александр, Шарай Станислав, Ярошенко Константин, Шарай Владислав, Лебеденко Александр, Загинайлов Сергей
Николаев: Лободров Богдан Мельничук Назар, Кулинич Сергей, Пономарь Руслан, Кушниренко Богдан, Березянский Павел, Витенчук Вадим, Охрончук Владислав, Яворский Вадим, Порох Богдан, Сула Дмитрий

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В статье: Первая лига МФК Николаев Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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Campernk (Миколаїв)
21.09.2020 в 20:07
Сразу видно что "хлопы выихалы з села". Только пацаны забыли, что свое быдло-поведение надо оставлять в селе. Зато какие неженки стали, когда в конце 80х минут начали получать ответочку. Фу
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