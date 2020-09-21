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Западноукраинское дерби: новичок обижает старожила. Верес - Прикарпатье 3:0

Первая лига
(4 голосов)

И все в первом тайме

Западноукраинское дерби: новичок обижает старожила. Верес - Прикарпатье 3:0
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Первая лига, 3 тур

21.09.2020, 16:00

пгт. Млинов, стадион "Колос"

Арбитр в поле - Виталий Маляр

Верес (Ровно) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 3:0

Голи: Соломка (21), Пасич (43), Дахновский (45)

Верес: Богдан Когут, Геннадий Пасич, Роман Мирошник, Роман Гончаренко, Игорь Солдат, Сергей Петько, Валерий Кучеров, Виталий Тимофеенко, Юрий Соломко, Виталий Дахновский, Михаил Шестаков

Прикарпатье: Иван Пицан, Роман Бочкур, Андрей Вацеба, Ростислав Волошинович, Роман Кузьмин, Сергей Мелинишин, Иван Сондей, Роман Барчук, Орест Януш, Василий Цюцюра, Юрий Шпирка

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Верес (Ровно) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (1)
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Kristo (Львов)
21.09.2020 в 18:01
Прикарпатье полное дно.....
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