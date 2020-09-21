Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Западноукраинское дерби: новичок обижает старожила. Верес - Прикарпатье 3:0
И все в первом тайме
Ждите отчет позже
Первая лига, 3 тур
21.09.2020, 16:00
пгт. Млинов, стадион "Колос"
Арбитр в поле - Виталий Маляр
Верес (Ровно) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 3:0
Голи: Соломка (21), Пасич (43), Дахновский (45)
Верес: Богдан Когут, Геннадий Пасич, Роман Мирошник, Роман Гончаренко, Игорь Солдат, Сергей Петько, Валерий Кучеров, Виталий Тимофеенко, Юрий Соломко, Виталий Дахновский, Михаил Шестаков
Прикарпатье: Иван Пицан, Роман Бочкур, Андрей Вацеба, Ростислав Волошинович, Роман Кузьмин, Сергей Мелинишин, Иван Сондей, Роман Барчук, Орест Януш, Василий Цюцюра, Юрий Шпирка
Видеотрансляция поединка