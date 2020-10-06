Авангард – Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция

В очном противостоянии этих команд незначительное преимущество на стороне гостей - 7 побед против 6 у хозяев. Только 3 матча между "Авангардом" и "Николаевом" заканчивались вничью.

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Первая лига, 5 тур

06.10.2020, 15:00

город Краматорск, стадион Авангард, без зрителей

Арбитр в поле - Александр Сахно

Авангард (Краматорск) - МФК Николаев

Видеотрансляция поединка