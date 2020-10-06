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Авангард – Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(3 голосов)
Авангард – Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

В очном противостоянии этих команд незначительное преимущество на стороне гостей - 7 побед против 6 у хозяев. Только 3 матча между "Авангардом" и "Николаевом" заканчивались вничью.

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Первая лига, 5 тур

06.10.2020, 15:00

город Краматорск, стадион Авангард, без зрителей

Арбитр в поле - Александр Сахно

Авангард (Краматорск) - МФК Николаев

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Авангард (Краматорск) МФК Николаев
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Комментарии (1)
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oleg14 (Sydney)
06.10.2020 в 14:58
15:00- где трансляция?
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