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Горняк-Спорт - Нива Тернополь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Еще один матч команд, идущих без поражений
Команда, которая идет на третьем месте, принимает коллектив, который занимает девятую строчку. Любимым исходом "Нивы" является ничья - неужели и в пятом матче кряду она будет зафиксирована?..
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