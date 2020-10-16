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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Прикарпатье - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Поединок соседей в турнирной таблице - 12 и 13 команд Первой лиги. Больше об этом и другие поединки читайте в нашем анонсе.

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Первая лига, 7 тур

16.10.2020 16:00

Арбитр в поле - Олег Когут

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - ВПК-Агро (Шевченковка, Днепропетровская область)

Видеотрансляция матча

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В статье: Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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