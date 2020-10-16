Первая лига
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Прикарпатье - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция
Поединок соседей в турнирной таблице - 12 и 13 команд Первой лиги. Больше об этом и другие поединки читайте в нашем анонсе.
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Первая лига, 7 тур
16.10.2020 16:00
Арбитр в поле - Олег Когут
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - ВПК-Агро (Шевченковка, Днепропетровская область)
Видеотрансляция матча
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