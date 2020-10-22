"Сухой лист". Гол-шедевр из 8 тура Первой лиги

Житомирское " Полесье " Сергея Шищенко в матче 8 тура Первой лиги вчера обыграло кременчугский "Кремень" Александра Головко со счетом 2:0.

Первый гол 29-летнего полузащитника Максима Гавриленко был невероятным, ведь игрок забил его с углового.

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Вратарь кременчугской команды Олейник, хотя и был в рамке, но стоял на передней штанге, а мяч перелетел через него и опустился с другой стороны.