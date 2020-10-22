Первая лига
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"Сухой лист". Гол-шедевр из 8 тура Первой лиги
Так вы еще не следите за ней?
Житомирское "
Первый гол 29-летнего полузащитника Максима Гавриленко был невероятным, ведь игрок забил его с углового.
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Вратарь кременчугской команды Олейник, хотя и был в рамке, но стоял на передней штанге, а мяч перелетел через него и опустился с другой стороны.
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