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Первая лига. Николаев побеждает Прикарпатье благодаря голу-красавцу

Первая лига
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Все решил Паламар своим "чудо-касанием"

Первая лига. Николаев побеждает Прикарпатье благодаря голу-красавцу
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй подряд домашний поединок "Прикарпатье" проводило на уютном стадионе "Химик" в Калуше. Чисто визуально качество газона здесь даже лучше, чем на центральном областном стадионе "Рух". Но сыграло это в пользу гостей, которые с первых минут завладели инициативой и за счет короткого паса вскрывали оборону соперника достаточно легко. Первый голевой момент был у Вадима Яворского, который не сумел его реализовать.

Уже в середине первого тайма "корабелы" внесли вынужденные изменения в состав, вместо защитника Назария Мельничука вышел Богдан Куксенко. После этого "Прикарпатье" выровняло игру и начало почаще находиться с мячом на чужой половине. Правда к серьезным моментам это владение не привело.

Две замены не помогли "Прикарпатью" захватить инициативу в дебюте второго тайма, а вскоре команда хозяев еще и пропустила. После вбрасывания аута мяч был выбит защитником из штрафной площадки. Но Руслан Паламар в касание в воздухе поймал его и отдал на Кулинича, ну а тот по красивой дуге отправил круглого в сетку. Опять же, мяч не опускался на землю в ходе голевой атаки "Николаева", что добавило эпизоду зрелищности!

В атаке "Прикарпатье" так и не показало чего-то выдающегося, а под занавес поединка гости еще и перешли на игру в пять защитников, добившись желаемого результата.

Прикарпатье - Николаев 0:1 (0:0)
Гол: Кулинич (55)
Прикарпатье: Сердюк, Кузьмин (Хома 79), Воробчак, Семотюк (Цюцюра 66), Дытко, Вацеба, Барчук, Пархуць, Конкольняк (Сикач 46), Шпирка (Борисевич 66), Кохман (Пастух 50).
Николаев: Лободров, Кулинич, Березянский, Кушниренко, Ульянов, Охрончук, Витенчук (Фальковский 90+4), Мельничук (Куксенко 20), Одарюк, Паламар (Порох 72), Яворский (Прядун 87).
Предупреждения: Конкольняк (45+2), Дытко (59), Борисевич (85) - Березянский (57), Куксенко (74), Кушниренко (79), Витенчук (85), Охрончук (90+2)

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В статье: Первая лига МФК Николаев Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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