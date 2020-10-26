Первая лига. Дебютное поражение Полесья, Волынь добывает очередную сухую победу

Судьбу луцкого поединка решила одна из редких ошибок гостей в обороне и высокое исполнительское мастерство Богдана Оринчака.

Поражение "Металлиста 1925" дало "крестоносцам" шанс войти в тройку уже по итогам девятого тура, но для этого нужно было побеждать до этого момента непобедимых житомирян.

Составами наставники друг друга не удивили, возвращение Марата Даудова в основу "Полесья" к сенсациям никак не отнесешь. Так что игра прогнозируемо началась в низком темпе и при закрытости редутов с обеих сторон.

Только после стандартов удавалось командам создавать хотя бы подобие моментов, но к серьезным опасностям в первом тайме так и не дошло, Яшков и Леванидов по сути пробездельничали все 45 минут.

В идентичном стиле проходил и второй тайм, в котором долгое время самым запоминающимся событием был дебют за "Волынь" французского левого вингера Кейта. Взорвать обстановку мог Ростислав Тарануха, который вышел на свидание с Леванидовым, обыграл его и пробивал по пустым воротам. Но защитник все же вынес мяч с линии и не дал гостям отметиться голом.

Как оказалось, это лишь спровоцировало всплеск активности "крестоносцев", гости ошиблись при выходе из обороны, Артур Рябов перехватил мяч, который отскочил к Оринчаку. Богдан не стал ничего придумывать, а просто ударил с правой метров с 25. Мяч по красивой дуге вонзился в сетку в правом нижнем углу и подопечные Сачко повели в счете!

Андрей Понедельник мог сравнивать счет, но с его коварным ударом блестяще справился вратарь "Волыни". И все же хозяевам удалось удержать победный счет, вместе с чем впервые в сезоне войти в тройку лидеров. Перед вечерним матчем "Черноморца" именно лидер чемпионата остается последней командой, которая еще не проигрывала...

Волынь - Полесье 1:0 (0:0)

Гол: Оринчак (72)

Волынь: Леванидов, Симинин, Приндета, Болденков (Войтиховский 29), Цюпа, Приймак, Рябов, Оринчак, Кизилатеш (Чачуа 55), Протасов (Кейта 66), Сикорский (Ляшенко 46).

Полесье: Яшков, Жук, Швец, Прокопчук, Власюк, Гавриленко, Даудов (Галенков 79), Ковалев (Савошко 75), Понедельник (Брынько 88), Трояновский (Повалий 77), Галенко (Тарануха 46).

Предупреждения: Трояновский (28), Ковалев (53)