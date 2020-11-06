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Чижевский: Понимаю состояние тренеров и команды Черноморца. Желаю им в будущем успехов

Первая лига
(1 голосов)

Черноморец больше владел инициативой. Но Агробизнес вытерпел и нашел силы добежать до чужой штрафной, заработать пенальти

Чижевский: Понимаю состояние тренеров и команды Черноморца. Желаю им в будущем успехов
Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал победу над "Черноморцем" (1:0).

- Если комментировать игру, сегодня что-то сегодня получалось, что-то не получалось. В прошлый раз мы здесь выиграли по игре, игра была лучше.

Сегодня мы играли с лидером чемпионата, который ставит перед собой высокие цели. Как и наша команда ставит задачу выхода в премьер-лигу. Поэтому сегодня, если взять рисунок игры, то обе команды в первую очередь ставили на результат. Нам, пожалуй, больше повезло.

"Черноморец" больше владел инициативой, больше у них был контроль мяча. У нас не все получалось, особенно в первом тайме. Но это зависит от того, насколько соперник позволяет играть в футбол. "Черноморец" нам не дал этого сделать в первом тайме.

Есть такие игры, где нужно уметь терпеть. До 95-й, до 100-й минуты. Моя команда вытерпела. И в конце нашла в себе силы добежать до чужой штрафной, заработать 11-метровый.

Для нас, разумеется, это очень важные три очка. Понимаю состояние тренеров и команды "Черноморца". Желаю им в будущем успехов. И выполнить ту задачу, которую перед ними стоит, – сказал Чижевский.

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В статье: Александр Чижевский Черноморец (Одесса) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Агробизнес

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Комментарии (1)
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zabo44
06.11.2020 в 12:33
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