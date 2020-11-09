Сачко рассказал об амбициях Волыни по выходу в УПЛ

Главный тренер перволиговской " Волыни " Василий Сачко рассказал об амбицих лучан в борьбе за путевку в Премьер-лигу.

"Тренерам сейчас можно только посочувствовать, наигрываешь один состав, как вдруг, дает о себе знать коронавирус, теряешь лидеров и вся работа идет насмарку. Именно этим можно объяснить нехватку стабильности даже у клубов, находящихся на верху турнирной таблицы. "Волыни" после вспышки в команде коронавируса было несколько проще решать кадровые проблемы, у нас благодаря инициативе и стараниям руководства, уже несколько месяцев функционирует вторая клубная команда, выступающая во втором дивизионе. В трудную минуту мы закрывали возникшие бреши в основной команде с помощью резервистов, которые не подвели, доказав , что на них в будущем можно рассчитывать.

Думаю, что борьбу за три путевки в УПЛ будут вести шесть команд, приложим усилия, чтобы среди них оказалась и "Волынь", хотя перед нами еще не обозначены задания на сезон. Пока же стараемся побеждать в каждом матче, скорее всего, во время зимнего перерыва, появится конкретика и с турнирными целями.

На мой взгляд, в последнее время уровень команд Первой лиги несколько снизился. Это подтверждает и не совсем удачное выступление лидеров минувшего сезона, которые сейчас находятся среди аутсайдеров класса сильнейших. Согласен, по сравнению с другими клубами, у новичков УПЛ было меньше времени для восстановления и доукомплектации, но не обошлось и без их вины. Необходимо было заблаговременно и более продуктивно готовиться к новым вызовам.

Кстати, у "Волыни" после изменений на тренерском мостике, также на старте не все получалось. Как ни как, появилось много новобранцев и нужно было время, чтобы они нашли общий язык. И хотя постепенно "Волынь" наверстала упущенное и закрепилась в лидирующей группе, однако несколько позиций еще требуют усиления. Над этим сейчас активно работают наши селекционеры. Все же, будем надеяться, что кадрового потенциала "Волыни" хватит, чтобы достойно завершить первую часть сезона", - сказал Сачко.