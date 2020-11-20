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Мёртвый удар. ВИДЕО крутого гола в Первой лиге со штрафного

Первая лига
(1 голосов)

Так забивают аутсайдеры Первой лиги!

Мёртвый удар. ВИДЕО крутого гола в Первой лиге со штрафного
UA-Футбол
Новина українською

Краматорский "Авангард" сейчас идёт в зоне вылета второго по статусу украинского футбольного дивизиона. Но это не мешает краматорчан иногда радовать своих болельщиков красивыми голами. Один из них команда забила в ворота скрытого лидера Первой лиги - "Вереса". Алексей Лобов классным ударом со штрафного метров с тридцати отправил снаряд туда, где его не смог достать голкипер ровенской команды!

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В статье: Авангард (Краматорск) Верес (Ровно) Алексей Лобов лучшие голы
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Комментарии (4)
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zabo57
20.11.2020 в 19:37
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Ігор Холост (Львов)
20.11.2020 в 18:21
ніфігасобі
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Kolibri (Киевоград)
20.11.2020 в 17:51
Просто жесть!!!!!
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usovvictor (Kharkov)
20.11.2020 в 17:40
...такой удар видел в 1966-ом, играли двор на двор, все и не поняли, что мяч в воротах... Это класс!
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