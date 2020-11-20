Первая лига
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Мёртвый удар. ВИДЕО крутого гола в Первой лиге со штрафного
Так забивают аутсайдеры Первой лиги!
Краматорский "Авангард" сейчас идёт в зоне вылета второго по статусу украинского футбольного дивизиона. Но это не мешает краматорчан иногда радовать своих болельщиков красивыми голами. Один из них команда забила в ворота скрытого лидера Первой лиги - "Вереса". Алексей Лобов классным ударом со штрафного метров с тридцати отправил снаряд туда, где его не смог достать голкипер ровенской команды!
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Комментарии (4)
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zabo57
20.11.2020 в 19:37
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Ігор Холост (Львов)
20.11.2020 в 18:21
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Kolibri (Киевоград)
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usovvictor (Kharkov)
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