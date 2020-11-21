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Сергей Валяев покинул пост главного тренера Кристалла

Первая лига
(1 голосов)

Херсонский клуб попрощался с наставником

Сергей Валяев покинул пост главного тренера Кристалла
Новина українською

"Кристалл" подтвердил прекращение сотрудничества с главным тренером Сергеем Валяевым.

Контракт разорван по обоюдному согласию сторон. До конца первой части первой лиги команду будут готовить директор херсонского клуба Сергей Шевцов и тренер вратарей Роман Бальчос.

Отметим, чт после 14 туров "Кристалл" занимает последнее место в Первой лиге.

42-летний Валяев возглавлял "Кристалл" с 1 октября. Под его руководством команда проиграла "Волыни" (0:1), "Авангарду" (1:2) и "Горняку-Спорт" (1:3). Единственные очки Валяев с клубом взяли в матче против "Оболони" (1:0).

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В статье: Сергей Валяев Кристалл (Херсон)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
21.11.2020 в 14:55
разгоните этот Кристалл--спонсора очков
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