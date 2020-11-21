Сергей Валяев покинул пост главного тренера Кристалла

"Кристалл" подтвердил прекращение сотрудничества с главным тренером Сергеем Валяевым.

Контракт разорван по обоюдному согласию сторон. До конца первой части первой лиги команду будут готовить директор херсонского клуба Сергей Шевцов и тренер вратарей Роман Бальчос.

Отметим, чт после 14 туров "Кристалл" занимает последнее место в Первой лиге.

42-летний Валяев возглавлял "Кристалл" с 1 октября. Под его руководством команда проиграла "Волыни" (0:1), "Авангарду" (1:2) и "Горняку-Спорт" (1:3). Единственные очки Валяев с клубом взяли в матче против "Оболони" (1:0).