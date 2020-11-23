Первая лига
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Матч Черноморец – Волынь перенесен из-за вспышки коронавируса в одесском клубе
На 2021 год
Поединок 15-го тура
Встреча должна была состояться 25 ноября, однако, скорее всего, пройдет уже в 2021-м году.
Напомним, что на данный момент "Черноморец" является лидером Первой лиги, а "Волынь" занимает 6-е место в турнирной таблице.
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Источник:ФК Волынь
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DynamoKiyv (Київ)
23.11.2020 в 23:40
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