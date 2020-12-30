Немчанинов: Кроме Вереса были варианты в Европе и в УПЛ

Защитник "Вереса" Дмитрий Немчанинов прокомментировал свое возвращение в ровненский клуб.

"Я продолжал держать связь с клубом даже после того, как официально покинул команду. Мы часто общались в том числе и с президентом. После одной такой встречи и беседы с Иваном Алексеевичем Надеиным я получил конкретное предложение от "Вереса", мы пришли к соглашению, пожали руки и вот я здесь. Решил вернуться в команду, ведь в "Вересе" меня в плане футбола абсолютно все устраивает, несмотря на то, что имел две опции - одну из Европы, другую из УПЛ.

Мы все вместе строим амбициозный проект, находимся в топе команд Первой лиги и имеем прекрасные шансы на выход в УПЛ. Почему бы не воспользоваться этими шансами? Лично для меня - это цель номер один и главная мотивация, которая повлияла на принятие решения о возвращении в "Верес".

Я очень доволен тем, что вернулся, меня прекрасно приняли в команде и в городе, все получалось на футбольном поле. Были определенные недоразумения с фанатами, но нам удалось найти взаимопонимание. Надеюсь, что мое возвращение придаст болельщикам положительных эмоций перед Новым годом. Пользуясь случаем, хочу пожелать всей "красно-черной" семье счастливого и успешного года, веселого и счастливого Рождества. Только вперед!, - сказал Дмитрий.

Отметим, что новый контракт Немчанинова с "Вересом" рассчитан до конца 2021 года.