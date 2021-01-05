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Оболонь подписала защитника, который играл в так называемом "чемпионате ЛНР"

Первая лига
(1 голосов)

В Полесье футболисту закрепиться не дали ультрас

Оболонь подписала защитника, который играл в так называемом "чемпионате ЛНР"
Новина українською

Защитник Алексей Лобов подписал контракт с киевской "Оболонью".

Соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2022 года. В своей новой команде игрок получил 55-й номер.

В Украине Лобов прославился тем, что в 2015-16 годах играл за ряд команд в так называемом "чемпионате ЛНР".

В августе 2020 защитник подписал контракт с "Полесьем", однако вынужден был покинуть клуб из-за протестов ультрас житомирской команды.

Нынешний сезон футболист начинал в краматорском "Авангарде", где в 11 матчах забил 2 гола.

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В статье: Оболонь (Киев) Алексей Лобов
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Источник:
ФК Оболонь

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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
06.01.2021 в 00:16
Ты их в дверь, они в окно
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Alex7Chapman (Кропивницький)
06.01.2021 в 00:28
чувак з лугандонії виявився настійливим...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
06.01.2021 в 00:14
його треба у товарняку в лугандонію повернути нехай валить на "родіну"
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+1
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Zapp Brannigan (Київ)
06.01.2021 в 00:12
А хіба всі гравці, які грали в турнірах, не підконтрольних УЄФА, не підлягають дискваліфікації? УЄФА до цього дуже ревносно ставиться!
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0
FC Energy (Новая Каховка)
06.01.2021 в 00:55
А если на чемпионат двора играл - тоже дисквал?
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0
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