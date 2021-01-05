Оболонь подписала защитника, который играл в так называемом "чемпионате ЛНР"

Защитник Алексей Лобов подписал контракт с киевской "Оболонью".

Соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2022 года. В своей новой команде игрок получил 55-й номер.

В Украине Лобов прославился тем, что в 2015-16 годах играл за ряд команд в так называемом "чемпионате ЛНР".

В августе 2020 защитник подписал контракт с "Полесьем", однако вынужден был покинуть клуб из-за протестов ультрас житомирской команды.

Нынешний сезон футболист начинал в краматорском "Авангарде", где в 11 матчах забил 2 гола.