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Трансфер под угрозой срыва. Тернопольская Нива заблокировала переход хавбека в Металлист 1925

Первая лига
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В Первой лиге тоже есть закрученные трансферные истории

Трансфер под угрозой срыва. Тернопольская Нива заблокировала переход хавбека в Металлист 1925
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Переговоры о переходе полузащитника тернопольской "Нивы" Игоря Гаталы в харьковский "Металлист 1925" приостановлены. Дело в том, что слобожанцы хотят арендовать тернопольчанина, тогда, как "Нива" настаивает на продаже своего футболиста.

Тем временем близок к возвращению в "Ниву" еще один полузащитник - Ярослав Кинаш, который уже играл за тернопольский клуб в 2019 году. Минувшей осенью Кинаш выступал в чемпионате Львовщины среди аматоров.

Также отметим, что футболисты "Нивы" вернутся из отпуска 26 января и два первых этапа подготовки проведут в Тернополе. Заключительный сбор запланирован за пределами Украины, но многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и финансовых возможностей клуба.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Нива (Тернополь) Игорь Гатала
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