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Трансфер под угрозой срыва. Тернопольская Нива заблокировала переход хавбека в Металлист 1925
В Первой лиге тоже есть закрученные трансферные истории
Переговоры о переходе полузащитника
Тем временем близок к возвращению в "Ниву" еще один полузащитник - Ярослав Кинаш, который уже играл за тернопольский клуб в 2019 году. Минувшей осенью Кинаш выступал в чемпионате Львовщины среди аматоров.
Также отметим, что футболисты "Нивы" вернутся из отпуска 26 января и два первых этапа подготовки проведут в Тернополе. Заключительный сбор запланирован за пределами Украины, но многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и финансовых возможностей клуба.
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