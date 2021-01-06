Трансфер под угрозой срыва. Тернопольская Нива заблокировала переход хавбека в Металлист 1925

Переговоры о переходе полузащитника тернопольской "Нивы" Игоря Гаталы в харьковский "Металлист 1925" приостановлены. Дело в том, что слобожанцы хотят арендовать тернопольчанина, тогда, как "Нива" настаивает на продаже своего футболиста.

Тем временем близок к возвращению в "Ниву" еще один полузащитник - Ярослав Кинаш, который уже играл за тернопольский клуб в 2019 году. Минувшей осенью Кинаш выступал в чемпионате Львовщины среди аматоров.

Также отметим, что футболисты "Нивы" вернутся из отпуска 26 января и два первых этапа подготовки проведут в Тернополе. Заключительный сбор запланирован за пределами Украины, но многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и финансовых возможностей клуба.