Старт Футболиста-2, играющий президент в Виннице и борьба за жизнь Буковины - что принес январь клубам ПФЛ

Команды ПФЛ уже вышли из отпуска и активно готовятся к возобновлению сезона. Последним после каникул собрался харьковский "Металл". Но безоговорочный лидер группы Б Второй лиги может себе это позволить, ведь запас по очкам перед конкурентами у него имеется солидный. При этом развязка в юго-восточной части дивизиона предстоит все равно интригующая, ведь на два места реально претендуют минимум четыре команды. Об этом, а также о других любопытных новостях прошедшего месяца в нашем традиционном дайджесте.

Дмитрий Поворознюк решил снимать второй сезон реалити

Пытался хранить интригу известный блогер и тянул с решением по съемкам второго сезона до последнего. Но было очевидно, что "Футболисту-2" быть! Все же формат стал настолько популярным, что успел уже даже стать "передертым" российскими "братьями" из их глубинного футбола...

Вместе с фоловерами самого Поворозонюка, которые стали предметно интересоваться "Вересом", клубный ютуб-канал получил толчок к развитию. На зимних тренировочных сборах с новой силой заработали и остальные социальные сети ровенчан, так что как минимум инфоголода болельщики команды, да и любители футбола со всей Украины, не ощущают. Вряд ли 33-летний блогер-футболист сильно поможет коллективу Юрия Вирта на футбольном поле, но вот в плане маркетинга и узнаваемости бренда барыши уже сейчас можно подсчитывать.

График заявки - приговор для Кристалла

ПФЛ традиционно опубликовала график подачи заявок клубами Первой и Второй лиг, который растянется на две недели во второй половине февраля. В свете этого меньше всего времени, чтобы определиться с обоймой, остается у аутсайдеров. Особено тяжело будет херсонскому "Кристаллу", который, напомним, фактически собирает новый состав из молодых воспитанников и свободных агентов, не пришедшихся ко двору в других, более успешных, командах.

Уже 15-го февраля, согласно графику, "Кристаллу" нужно подать в ПФЛ заявку на вторую половину сезона. Огромная интрига - кто именно туда попадет, ведь на официальном сайте клуба последняя новость датирована еще 7-м января и в плане информационной составляющей он является настоящим антиподом "Вереса", полностью проживающим в "вакууме".

Чего ждать от тренерского тандема в Кремне

После поиска тренерского штаба по объявлению на вакансию в Кременчуге откликнулось более трех десятков специалистов. Выбор руководства клуба пал на Алексея Година, который лишь недавно ушел из системы "Руха", где тренировал молодежь. Помогать экс-тренеру запорожского "Металлурга" будет Роман Локтионов, который лишь недавно сам еще находился в заявке "Кремня" на чемпионат Первой лиги.

Сам Локтионов с целью получения дополнительных знаний и практических навыков посетил тренировочные сборы "Ингульца", пытаясь обучиться премудростям ремесла у Сергея Лавриненко. Решительно не понятно, к чему приведет подобная коллаборация Година и Локтионова, правда и конкретных турнирных задач перед "Кремнем" не стоит, главное сейчас для клуба - воспитание молодежи.

Диназ - новый Верес

А вот вышгородский клуб уже созрел для шага вперед, судя по зимним подписаниям и амбициозным высказываниям руководства. "Диназ" делит лидерство группы А Второй лиги с хмельницким "Подольем", именно этот дуэт весной попытается отбиться от посягательств "Эпицентра", "Карпат" (Галич) и "Ужгорода" в борьбе за выход в Первую лигу.

Также вышгородцы переубедили Сергея Старенького заканчивать профессиональные выступления, дабы тот передал имеющийся огромный опыт молодым воспитанникам клуба. Передавать тоже есть кому - в середине января информационное поле взорвала новость о том, что с основой "Диназа" тренируются жутко талантливый парнишка Андрей Тихонов и сын Олега Саленко Роман, которым сейчас по пятнадцать лет! Одним словом, у "Диназа" есть все предпосылки, чтобы повторить прошлогоднюю судьбу "Вереса" и на лихом коне ворваться дивизионом выше.

Интриги группы Б Второй лиги

Как вы поняли, на северо-западе претендентов на два выходящие в "пердив" места не менее пяти, а вот в группе Б их на первый взгляд меньше, всего четыре. Но что это за клубы и каким горем для каждого из них может обернуться провал решения задачи, думаю, лишний раз напоминать не стоит. Просто перечислим - "Металл" (Харьков), "Таврия" (Симферополь/Новая Каховка), "Металлург" (Запорожье) и "Кривбасс" (Кривой Рог)!

О планах "Таврии" и симбиозе с "Энергией" мы уже расказывали в январском дайджесте. Здесь лишь подтвердим, что команду после отпуска действительно принял Олег Федорчук и занималась она в первые недели сборов именно в Новой Каховке.

"Металл" имеет солидный запас очков перед третьим местом (девять фактических, шесть по потерянным), так что может себя чувствовать относительно спокойно. А вот между "Металлургом" и "Кривбассом" развернется самая настоящая заруба в борьбе за выход в Первую лигу. Для возрожденной при пособничестве Владимира Зеленского команды отсутствие повышения в классе летом 2021-го станет катастрофой, о чем намекает и активная трансферная работа на усиление в январе. Причем речь не только об игроках, но и о функционерах. Так что лично мне видится, что именно "Кривбас" вместе с "Металлом" займет первые два места. Хотя наблюдать за процессом турнирной борьбы будет невероятно увлекательно.

Буковина в шаге от очередного исчезновения

Президент футбольного клуба "Буковина" Вадим Заяц развенчал миф о своем уходе, но при этом стиль поведения клуба-середняка группы А весьма дурно пахнет. Сумев договориться о финансировании с областным и районным бюджетными комитетами, черновчане все равно остались недовольны тем, что не давал конкретных финансовых гарантий клубу мер Черновцов.

Отношение вашего покорного слуги к вопросу финансирования ФК из "корыта" вы уже, должно быть, знаете. Этого явления быть не должно в принципе и поэтому рекомендовал бы "Chernivtsi Business Group" делом доказать свою независимость и состоятельность. А самой "Буковине" последовать хотя бы примеру клуба из соседней области, винницкой "Нивы". Детали и подробности сути конфликта ниже:

Зустріч президента «Буковини» із мером Чернівців не принесла результатів Як раніше повідомляла пресслужба ФСК... Опубликовано ФСК “Буковина” Чернівці Вторник, 26 января 2021 г.

Ниву спас действующий игрок, вернее его тесть

В Виннице появились деньги, причем, по слухам, деньги немаленькие. Мое личное отношение к игроку клуба Артуру Загорулько и его поступкам, а именно первым шагам в должности президента, оставлю при себе. Но нельзя не хвалить воспитанника "Шахтера" за то, что именно он нашел пресловутого "частного инвестора" для своего клуба.

Инвестором этим стал тесть Загорулько, Владимир Барцьось, который владеет аграрным бизнесом и готов финансировать футбольный клуб (опять же по неофициальной информации) в размере едва ли не годового бюджета фаворитов Первой лиги (около 15 миллионов гривен). Но вот осадочек после увольнения Олега Шумовицкого, с которым команда игроков на контрактах в размере минимальной зарплаты выиграла два матча чемпионата и добралась до 1/8 финала в Кубке Украины, все равно остался.

Аматоры готовы к рывку

Не мог не обратить внимание на клубы, которые готовятся к аттестации с целью вступления в ПФЛ, а значит и старту во Второй лиге с сезона 2021/22. Как минимум "Виктория" из Николаевки, а также "ЛНЗ" из Лебедина Черкасской области развиваются планомерно и их переход на профессиональные рельсы уже вряд ли кого-то в украинском футболе удивит - давно пора.

Любопытно будет посмотреть за дальнейшим подъемом по иерархии и киевского "Левого берега", обладающего уже сейчас весьма достойной инфраструктурой. А вот закарпатский "Мункач", существенную долю в финансировании которого занимает венгерский частный капитал, собирается брать другим, а именно своей аккадемией и собственными воспитанниками. В чем-то подход напоминает стрийскую "Скалу", надеемся, с учтенными уроками истории в новом проекте.

В целом документы на аттестацию собираются подавать 15 клубов, дедлайн заявок 31-го марта. Если хотя бы 60% из них будут допущены к профессиональным соревнованиям, ПФЛ предстоит задуматься не только о расширении Первой лиги, но и создании в нижайшем дивизионе третьей территориальной группы.

Очередной шантаж от Лашкула

Ну и в концовке дайджеста не обойдется без "ложки дегтя" от известного ньюзмейкера Владимира Лашкула. Один из учредителей "Черкащины" грозится снять команду с соревнований Второй лиги, при этом в интервью коллегам из Трибуны он отметил, что конечное решение зависит не от него, а от главного спонсора. В дальнейшем функционер просто сетует на то, что не все клубы могут похвастаться патронатом президента страны, как "Кривбасс", а также раскритиковал УАФ и конкретно судейский комитет за произвол, который провоцирует коррупцию в корпусе арбитров.



Владимир Григорьевич, конечно, говорит правильные вещи и все эти проблемы, безусловно, имеют место быть. Но были они всегда, причем не факт, что раньше существовали в меньшем размере. Правда даже тотальная коррупция в украинском футболе не мешала Лашкулу в свое время заявлять команды без надлежащей инфраструктуры в профессиональные турниры. Сейчас же, принимающую соперников на синтетике в Белозерье, "Черкащину" он собирается снимать банально из-за обиды по поводу проигрыша "Таврии" (1:2) и восьми добавленных минут в том поединке? Неужели прожженный чиновник от футбола оказался настолько ранимым и недостаточно толстокожим, дабы просто плюнуть на дежурное "убийство" своей команды? Так что причины всех телодвижений вокруг "Черкащины" все же стоит искать в других факторах.

Уже пятого марта в Первой лиге начнут доигрывать поединки, перенесенные в осенней части сезона. Но основная масса команд возобновляет сезон все же 19-го числа, так что спарингов, а значит и пищи для размышлений, нам еще предстоит великое множество.