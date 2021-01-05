Горняк-Спорт все еще жив, превратят ли Энергию в фарм для Таврии - как прошел декабрь в соревнованиях ПФЛ

Декабрь время отпусков для футболистов и некоего затишья в инфопространстве. Но в этом сезоне поводы для разговоров начали поступать буквально сразу же с финальным свистком арбитров в матчах 30-го ноября.

Во-первых, достаточно быстро в Горишних Плавнях объявили о роспуске команды, с чего и начнем наш традиционный дайджест.

Горняк-Спорт еще может спастись

Хронология событий была весьма стремительной - не успели игроки разъехаться в отпуск после матча с "Прикарпатьем" (2:1), как было объявлено о предоставлении им статуса "свободных агентов". Вскоре появились слухи о финансовых проблемах Константина Жеваго и, соответственно, полтавской "Ворсклы". Руководство полтавского клуба эту новость опровергло, зато концерн Ferrexpo отказался продолжать спонсировать в Горишних Плавнях профессиональную команду, сосредоточившись лишь на поддержке местной академии.

Большинство футболистов все еще находилось в подвешенном состоянии, хотя спрос на них имеется, причем не только в Первой лиге. Лидер "Горняка-Спорт" Юрий Батюшин даже успел подписаться в "Металлист 1925". Ну а в первые дни 2021-го Игорь Жабченко прокомментировал ситуацию, говоря о дедлайне, который должен наступить для клуба 10-11 января. Президент "Горняка-Спорт" сейчас ведет переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы вложиться в дальнейшее существование клуба, идущего на четвертом месте в Первой лиге.

В качестве резюме лишь выражу почтение руководителям ФК, которые пытаются сохранить для ПФЛ старейшего ее члена, а не "безропотно сложили лапки" при достаточно серьезной проблеме.

Новый подход к маркетингу в ПФЛ

Важное событие случилось для перспектив маркетингового развития ПФЛ, лига, наконец-то, получила от УАФ коммерческие права на свои турниры. Тут же президентом Александром Каденко были сказаны умные слова о дальнейшей "диджитализации", "консолидации" и "популяризации" в массы.

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Однозначно, положительный момент заключается уже в том, что в направлении маркетинга ПФЛ в принципе продолжает делать движения, чем дает пример УПЛ. Правда хочется, прежде чем хвалить новое руководство лиги, увидеть на практике, что из себя будет представлять "единый Ютуб пулл" или же мобильное приложение, о котором пока говорить можно весьма осторожно. Многое, если не все, зависит все же от суммы финансовых вливаний, которые ПФЛ будет готова пустить на развитие своего продукта.

Думают о маркетинге и в Харькове

При всем негативе и "фейках" (уход Стороженко перед Новым годом), которые выливаются на "Металлист 1925", в городе пока что именно "недоклуб" является лидером в плане маркетинга. Сколько бы не вещал нам тренер-аналитик "Металла" Андрей Колесник о рекордных показателях клуба Евгения Красникова в плане количества зрителей трансляций на YouTube, но сложно сказать, что МХ 1925 новый клуб превосходит.

Предновогодняя акция с биллбордами по городу, на которых игроки приветствуют болельщиков, яркий пример работы маркетологов "Металлиста 1925" по увеличению узнаваемости своего бренда. Вспомним лишь, что и с масками в первый локдаун еще весной 2020-го именно харьковчане подсуетелись первыми среди прочих украинских клубов!

Не могу промолчать о том, что "Металл" снял фильм о жизни клуба, беря пример с того же "Колоса" или киевского "Динамо". Правда, лично на мой вкус, первая серия вышла слегка пресноватой, больше наполненной ностальгией, чем непосредственно жизнью клуба.

Хочется все же пожелать харьковским клубам воевать только на футбольном поле, если встреча все же состоится. Ну а вне его работать честно и плодотворно, добиваясь дальнейшей популяризации футбола в городе, где его и без того очень сильно любят.

Хитросплетения Карпат

Даже после громкого вылета из УПЛ имя "Карпаты" в украинском футболе звучит регулярно и достаточно громко. Причем с этой целью работают все три версии - львовские и галицкие, выступающие во Второй лиге, а также пока еще не существующие "Карпаты" Тлумака/Маркевича, готовые подстраховать проект Олега Смалийчука, если у того ничего не получится.

Кстати, директор по стратегическому развитию "львов" Сергей Болотников уже установил клубу дедлайном будущее лето. Причем в сезоне 2021/22 "Карпаты" (Львов) желают вернуться именно в Первую лигу. На плечах ли коллег из Галича, либо за счет успехов в кабинетах, пока не совсем понятно.

Не забывает подбрасывать дровишек и почетный президент "Карпат" из Ивано-Франковской области Владимир Магаль, который во всеуслышание заявляет о готовности его клуба заменить любого участника Первой лиги, который не сможет продолжить участие в чемпионате. Одним словом - почва под серьезный камбек "Карпат" уже активно готовится, а вот что конкретно из нее произрастет? Об этом нам всем только предстоит узнать.

Верес заплатил около двух миллионов гривен налогов

Просто факт, без оценок, ибо далеко не все клубы ПФЛ готовы публиковать на 100% прозрачную бухгалтерию. Лично мне эта новость понравилась хотя бы словом "заплатил", ибо считаю естественным, когда именно клубы платят в казну общины, а не наоборот.

Общий годовой бюджет ровенского клуба составил 15,3 млн грн, а президент НК "Верес" Иван Надеин уже успел поддеть "сельский футбол" колким сравнением. Функционер намекнул, что ровенский "народный" проект выглядит куда более надежным и долгоиграющим, чем "Ингулец", "Колос" и "Минай" вместе взятые...

Такие разные реформы у аутсайдеров Первой лиги

"Кристалл" и "Авангард" закончили первую часть сезона на нижних местах таблицы Первой лиги и распустили по полсостава зимой. Но если в Краматорске, судя по комментариям самого президента в социальных сетях, все в полном порядке и команду ждет качественное кадровое вливание, то вот херсонский клуб, не дождавшись нужного размера дотаций от городской власти, напоминает идущий ко дну корабль.

Tertium non datur - латинская фраза, красующаяся на эмблеме "Кристалла", означает "третьего не дано". Но так и хочется подсказать руководителям клуба, что таки дано. Третий путь для, пожалуй, наиболее зависимой от местного бюджета команды дивизиона, заключается в поиске частного инвестора, а лучше нескольких, и серьезной работой над собственным брендом. Правда Сергей Шевцов, судя по всему, не выдержал давления и работы сразу на нескольких должностях, написав заявление по собственному. Официальный сайт "Кристалла", правда, пока молчит, но набат уже звучит серьезный.

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Никополь и винницкая Нива на грани исчезновения

Не выдержал и вице-президент винницкой "Нивы" Вадим Кудияров, который ушел со своего поста, как только команда закончила осеннюю часть сезона матчем с "Колосом" (0:4) в 1/8 финала Кубка Украины. Что ждет команду, идущую выше лишь львовских "Карпат" в группе А, решительно непонятно. Хотя футболисты готовы уже буквально играть за еду и возможность просто засветиться на профессиональном уровне.

Александр Каденко озвучивал в эфире "Украины футбольной" финансовые проблемы и у "Никополя". Но, судя по тому, что в команде поменяли тренера, причем явно не без потери в качестве, еще один муниципальный коллектив на футбольной карте Украины все же продолжит свое плавание и весной. По крайней мере до лета, а там посмотрим...

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Тендер на должность главного тренера по резюме

Нельзя сказать, что методы поиска тренера по объявлению на официальном сйте от "Кремня" такое уж ноу-хау, но на контрасте с сотрудничеством с самим Александром Головко выглядит диковато. Президент клуба сколько угодно может оправдываться отсутствием оптимизации расходной части бюджета перед стартом сезона и необходимости ее резкого сокращения зимой - поиска тренера буквально на улице это все равно не объясняет.

Тем не менее, что выгодно отличает кременчужан от трех предыдущих примеров, так это соскакивание с бюджетной иглы. Ну а желание собственника клуба сэкономить в период пандемии и оптимизировать расходы даже заслуживает похвалы и аплодисментов. Да и поиск наставника для своего клуба весьма экономным и широкодоступным способом можно интерпретировать как часть пиара и работы с болельщиками. Многое ведь зависит от ракурса, с которого будем рассматривать одну и ту же ситуацию.

Реструктуризация профи команд в Херсонской области

Весьма любопытная ситуация сложилась в Каховском районе, где действующий президент "Таврии" Эдуард Репилевский, пользуясь своим членством в городском совете Новой Каховки, решил помочь сразу двум профессиональным клубам региона в плане улучшения инфраструктуры и создать вертикаль подготовки молодых футболистов на базе новокаховской ДЮСШ.

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Поводом для конфликта интересов стала персона главного тренера "Энергии" Олега Федорчука, которого из клуба никто не увольнял и сам он пока заявления не писал, о чем удалось узнать напрямую у директора клуба из Новой Каховки Сергея Корольского. Тем не менее, Репилевский уже сообщил в интервью коллегам из СпортАрены, что Федорчук будет работать весной с "Таврией". Более того, именно на него будет возложена функция поиска своего преемника в "Энергии"!

Лично мне любопытно несколько моментов, а именно: будут ли приниматься букмекерами ставки на очный матч команд 3-го апреля и не повлечет ли вероятный невыход "Таврии" в Первую лигу параллельное лишение профессионального статуса для клуба из Новой Каховки? Иначе как дальше собираются столь тесно связанные между собой команды сосуществовать в рамках одного дивизиона - решительно непонятно...

Сімферопольську команду прийняв Олег Федорчук, який останніх п’ять років пропрацював на чолі новокаховської Енергії, а... Опубликовано ФК Таврія Сімферополь Воскресенье, 3 января 2021 г.

Пока клубы УПЛ готовятся к сезону (преимущественно в Турции), команды ПФЛ и дальше будут удивлять и радовать, заставлять своих болельщиков рвать волосы на голове и неистово "кричать" в комментариях, то ли от счастья, то ли от всепоглощающей злобы. Даже не сомневайтесь, соревнования Первой и Второй лиги и дальше будут непредсказуемыми, а подготовка к ним максимально захватывающей. Веселых вам праздников и до встречи в новом дайджесте уже через месяц.