Спасти со дна. Вадим Евтушенко может возглавить аутсайдера Первой лиги

Экс-нападающий киевского "Динамо" Вадим Евтушенко может возглавить херсонский "Кристалл". Должность в команде ему предложил мэр города - Игорь Колыхаев.

"Я пригласил, во вторник приедет Евтушенко. "Динамо" Киев, да, помните? Чтобы все таки он стал тренером футбольного клуба "Кристалл", - заявил он.

Последним местом работы Евтушенко было киевское "Динамо" - там он входил в штаб Алексея Михайличенко. Такде успел поработать с "Ворсклой", "Зиркой" и "Динамо-2".

Отметим, что "Кристалл" на данный момент занимает последнее место в Первой лиге.