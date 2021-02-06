Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спасти со дна. Вадим Евтушенко может возглавить аутсайдера Первой лиги
Заинтересован мэр Херсона
Экс-нападающий киевского "Динамо" Вадим Евтушенко может возглавить херсонский "Кристалл". Должность в команде ему предложил мэр города - Игорь Колыхаев.
"Я пригласил, во вторник приедет Евтушенко. "Динамо" Киев, да, помните? Чтобы все таки он стал тренером футбольного клуба "Кристалл", - заявил он.
Последним местом работы Евтушенко было киевское "Динамо" - там он входил в штаб Алексея Михайличенко. Такде успел поработать с "Ворсклой", "Зиркой" и "Динамо-2".
Отметим, что "Кристалл" на данный момент занимает последнее место в Первой лиге.
Популярное сейчас
- Девушка Коваленко: Переход Виктора в Аталанту - это прекрасная возможность и для меня тоже
- Динамо - Шкендия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Заря - Динамо Тбилиси: видео онлайн трансляция
- Обыграли команду Вернидуба. Черноморец добыл победу на зимних сборах
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО