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Спасти со дна. Вадим Евтушенко может возглавить аутсайдера Первой лиги

Первая лига
(4 голосов)

Заинтересован мэр Херсона

Спасти со дна. Вадим Евтушенко может возглавить аутсайдера Первой лиги
UA-Футбол
Новина українською

Экс-нападающий киевского "Динамо" Вадим Евтушенко может возглавить херсонский "Кристалл". Должность в команде ему предложил мэр города - Игорь Колыхаев.

"Я пригласил, во вторник приедет Евтушенко. "Динамо" Киев, да, помните? Чтобы все таки он стал тренером футбольного клуба "Кристалл", - заявил он.

Последним местом работы Евтушенко было киевское "Динамо" - там он входил в штаб Алексея Михайличенко. Такде успел поработать с "Ворсклой", "Зиркой" и "Динамо-2".

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Отметим, что "Кристалл" на данный момент занимает последнее место в Первой лиге.

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В статье: Вадим Евтушенко Кристалл (Херсон)
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Источник:
Most.ks.ua

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.02.2021 в 23:50
попробуй может получиться но бабки вперёд
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