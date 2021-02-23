Экс-хавбек Ингульца и Александрии пополнил ряды Горняк-Спорта

Полузащитник "Ингульца" Богдан Литвяк на правах свободного агента присоединится к "Горняку-Спорту". Об этом сообщает Meta-ratings.

22-летний воспитанник криворожского футбола ранее успел поиграть в Премьер-лиге за "Александрию" и в Первой лиге – за "Кремень".

В текущем сезоне УПЛ в составе "Ингульца" футболист выходил два раза.

Напомним, что ранее сообщалось, что "Горняк-Спорт" арендовал защитника "Металла". В текущем сезоне команда из Горишних Плавней занимает четвертое место в Первой лиге.