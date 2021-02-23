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Экс-хавбек Ингульца и Александрии пополнил ряды Горняк-Спорта
На правах свободного агента
Полузащитник "Ингульца" Богдан Литвяк на правах свободного агента присоединится к "Горняку-Спорту". Об этом сообщает Meta-ratings.
22-летний воспитанник криворожского футбола ранее успел поиграть в Премьер-лиге за "Александрию" и в Первой лиге – за "Кремень".
В текущем сезоне УПЛ в составе "Ингульца" футболист выходил два раза.
Напомним, что ранее сообщалось, что "Горняк-Спорт" арендовал защитника "Металла". В текущем сезоне команда из Горишних Плавней занимает четвертое место в Первой лиге.
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