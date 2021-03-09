  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Основной форвард Агробизнеса выбыл до конца сезона. В клубе экстренно ищут замену
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной форвард Агробизнеса выбыл до конца сезона. В клубе экстренно ищут замену

Первая лига
(1 голосов)

Травма Сергея Петрова оказалось серьезной

Основной форвард Агробизнеса выбыл до конца сезона. В клубе экстренно ищут замену

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Агробизнеса" Сергей Петров выбыл из-за повреждения до конца сезона.

Травма, из-за которой футболист вынужден был покинуть поле в кубковом противостоянии с донецким "Шахтером", оказалась серьезнее, чем предполагалось.

В этом сезоне опытный нападающий уже не сможет помочь "Агробизнесу".

По имеющейся информации в "Агробизнесе" в строю остался один форвард: Богдан Семенец. Сейчас в ФК из Волочиска предпринимают усилия, чтобы подписать квалифицированного нападающего.

Напомним, "Агробизнес" является соперником "Динамо" в 1/2 финала Кубка Украины. Полуфинальные матчи намечены на 21 апреля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Петров Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...