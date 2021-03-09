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Основной форвард Агробизнеса выбыл до конца сезона. В клубе экстренно ищут замену
Травма Сергея Петрова оказалось серьезной
shakhtar.com
Нападающий "
Травма, из-за которой футболист вынужден был покинуть поле в кубковом противостоянии с донецким "Шахтером", оказалась серьезнее, чем предполагалось.
В этом сезоне опытный нападающий уже не сможет помочь "Агробизнесу".
По имеющейся информации в "Агробизнесе" в строю остался один форвард: Богдан Семенец. Сейчас в ФК из Волочиска предпринимают усилия, чтобы подписать квалифицированного нападающего.
Напомним, "Агробизнес" является соперником "Динамо" в 1/2 финала Кубка Украины. Полуфинальные матчи намечены на 21 апреля.
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