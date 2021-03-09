Основной форвард Агробизнеса выбыл до конца сезона. В клубе экстренно ищут замену

Нападающий " Агробизнеса " Сергей Петров выбыл из-за повреждения до конца сезона.

Травма, из-за которой футболист вынужден был покинуть поле в кубковом противостоянии с донецким "Шахтером", оказалась серьезнее, чем предполагалось.

В этом сезоне опытный нападающий уже не сможет помочь "Агробизнесу".

По имеющейся информации в "Агробизнесе" в строю остался один форвард: Богдан Семенец. Сейчас в ФК из Волочиска предпринимают усилия, чтобы подписать квалифицированного нападающего.

Напомним, "Агробизнес" является соперником "Динамо" в 1/2 финала Кубка Украины. Полуфинальные матчи намечены на 21 апреля.