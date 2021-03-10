Кривенцов: Металлист 1925 потолкается в УПЛ, это точно

Главный тренер " Металлиста 1925 " Валерий Кривенцов рассказал о зимних новичках команды, а также о задачах на весеннюю часть сезона.

- Много новичков в команде, они уже успели адаптироваться?

- Мы очень осторожно подошли к селекционной работе, точечно усилили наши проблемные позиции. На длительный срок выпали три наших ведущих полузащитника Ярослав Ямполь, Дмитрий Кравченко и Дмитрий Крысько. Поэтому мы пригласили Юрия Батюшина, Олег Голодюка и Артема Габелко. Зная, что от нас уйдет Виталий Гошкодеря, который получил очень заманчивое предложение из-за рубежа, мы в срочном порядке нашли хорошего центрального защитника Евгения Ткачука, на которого очень рассчитываем. Вообще, каждый игрок нашей команды прекрасно понимает задачу, которая перед нами стоит. Мы полны желания и решимости ее выполнить.

- Решение о новых футболистов принимали вы или руководство клуба? Или все вместе?

- С этим вопросов нет. С игроками, на которых остановился мой выбор, руководство ведет переговоры. Наши пожелания были удовлетворены. Мы с руководством в постоянном диалоге, пересматриваем всю информацию по игрокам, статистику, данные InStat, коэффициент полезного действия. Исходя из этого, мы очень осторожно и целенаправленно взяли этих футболистов. Меня очень радует, что в нашем коллективе нет ни одного равнодушного игрока, в первой части сезона были моменты, когда на поле их обыгрывали, они останавливались и продолжали играть. Сейчас этого нет и меня это радует.

- Определились ли вы с основным составом на вторую часть сезона?

- У нас есть обойма игроков, которым по силам воплотить в жизнь нашу мечту. Я рассчитываю на каждого из них.

- В первом поединке будет играть уже основной состав?

- Конечно, будут играть те, кто лучше готов и подходит под наши требования.

- Какие основные цели команды на вторую часть сезона, не учитывая выход в Премьер-Лиги?

- У нас в команде сейчас очень хороший микроклимат, мы планомерно делаем все, чтобы стать еще сильнее. Это касается всего клуба, не только на футбольном поле, вы понимаете, есть много людей, которые занимаются обеспечением команды и всем остальным. Они делают все, чтобы стать сильнее на всех уровнях. Это не хаотичная, а хорошо продуманная и сбалансированная работа, мы, как хороший автомобиль - движемся вперед!

- Потянет ли команда УПЛ? Вам, как тренеру с опытом, я могу задать такой вопрос...

- То, что мы там потолкаемся, это точно.

- Какие требования руководства сейчас к вам?

- Для всех - решить задачу!